Pico da chuva de meteoros Delta Aquáridas é nesta quarta-feira

Escolha um Local Adequado : Procure um lugar escuro e afastado das luzes urbanas. Permita que seus olhos se acostumem com a escuridão, o que pode levar de 15 a 20 minutos. Evite usar o celular durante esse tempo, pois a luz pode atrapalhar sua adaptação.

Posicionamento: Ao encontrar um local para observar, deite-se no chão e olhe para o céu. Aplicativos de astronomia podem ajudar a identificar a direção do radiante — quanto mais elevado ele estiver no horizonte, mais meteoros você provavelmente verá.