Chevrolet oferece desconto de R$ 26.380 na Trailblazer para PcD

A Chevrolet está com uma baita oportunidade para a galera PcD! A Trailblazer High Country está com condições especiais e essa promoção rola até o final do mês. Mesmo que o preço normal ultrapasse o limite que isentaria alguns impostos, a marca decidiu dar um empurrãozinho extra para tornar a compra mais acessível.

Para quem quer aproveitar essa chance, é importante lembrar que a primeira coisa a fazer é reunir toda a documentação necessária. Você precisa de exames que comprovem a deficiência, além de um laudo médico de um profissional que seja credenciado pelo Detran. Depois, é só agendar uma avaliação em uma clínica indicada, onde você vai receber o Laudo Médico, documento crucial para seguir com o processo.

Falando em documentação, aqui vai uma lista básica do que é exigido para pedir a isenção de IPI:

Termo de curatela (caso o carro seja comprado em nome de alguém maior de idade que não tenha capacidade legal);

(caso o carro seja comprado em nome de alguém maior de idade que não tenha capacidade legal); Formulário de isenção de IPI , que você encontra na Receita Federal;

, que você encontra na Receita Federal; Laudo Médico e CNH especial , ambos com duas cópias autenticadas pelo Detran;

, ambos com duas cópias autenticadas pelo Detran; Duas cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência;

de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência; Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda . Se não declarar, precisa de um comprovante de isenção ou uma declaração do responsável, se for dependente;

. Se não declarar, precisa de um comprovante de isenção ou uma declaração do responsável, se for dependente; Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

E para quem ficou curioso sobre os números, a versão High Country 2.8 4×4 automática está com tabela de R$ 413.740. Mas, para o público PcD, esse valor despenca para R$ 387.360. Um desconto de R$ 26.380 não é coisa pouca, né? A Chevrolet confirmou esses dados, mas vale saber que o preço pode variar dependendo da região.

Entre janeiro e junho de 2025, a Chevrolet vendeu 954 unidades da Trailblazer, enquanto a Toyota SW4 ainda liderou o segmento, com 8.313 unidades vendidas, seguida pela Mitsubishi Pajero Sport com 1.148.

E o que esperar de desempenho? Debruçando sobre o motor, a Trailblazer vem com um 2.8 turbodiesel, que é puro poder: são 207 cv e 52 kgfm de torque, tudo ligado a um câmbio automático de oito marchas. Ah, e ela ainda conta com o sistema Arla 32, que ajuda a cortar a emissão de poluentes para atender às normas do Proconve L8.

Quer saber mais sobre o preço da Trailblazer em julho de 2025? Olha só:

Configurações Preço Geral Preço para PCD Descontos High Country 2.8 4×4 AT R$ 413.740,00 R$ 387.360,00 R$ 26.380,00

Agora é torcer para as estradas serem tranquilas e aproveitar essa chance!