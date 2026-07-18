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SBT presta homenagem a Galvão Bueno em despedida de Copa

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SBT homenageia Galvão Bueno em sua última transmissão de Copa
SBT homenageia Galvão Bueno em sua última transmissão de Copa

Neste domingo, dia 19, Galvão Bueno fará sua última transmissão como narrador em uma Copa do Mundo. Com 75 anos, ele estará à frente da final entre Espanha e Argentina, que começará às 16h, no SBT.

Em uma entrevista recente, Galvão explicou que não pretende narrar em 2030, quando completará 80 anos. Contudo, ele está aberto a participar do próximo Mundial de forma diferente, como apresentador ou comentarista.

Galvão Bueno é um dos narradores mais icônicos do Brasil e, ao longo de sua carreira, alcançou marcos significativos. Ele foi reconhecido no Guinness Book por narrar 150 jogos de Copa do Mundo, número que o torna o locutor com mais transmissões desse tipo na história. Além disso, ele já comentou 105 gols do Brasil em Mundiais.

Para celebrar sua despedida, o SBT planejou uma homenagem que incluirá depoimentos de pessoas próximas a Galvão, ressaltando sua trajetória e os recordes que ele alcançou durante as Copas. A programação começará mais cedo, com um pré-jogo que terá início por volta das 13h30, comandado por Tiago Leifert. Após isso, Galvão contará com a companhia de Mauro Beting, Alexandre Pato e Nadine Basttos para a transmissão da final.

Essa será uma ocasião marcante, não apenas pela despedida de Galvão como narrador, mas também pelo legado que ele deixa na cobertura esportiva do Brasil.

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