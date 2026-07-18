Eduardo Sterblitch analisa cinco episódios de Paraíso Perdido

Eduardo Sterblitch foi confirmado como o intérprete de Peixoto na nova novela “Paraíso Perdido”, que será lançada no Globoplay. Essa trama é inspirada nas obras do renomado autor Nelson Rodrigues e contará com a escrita de George Moura e Sergio Goldenberg.

Recentemente, Sterblitch explicou que já leu cinco dos 40 episódios planejados, mas ainda não conheceu toda a história. Ele demonstrou confiança na proposta e na equipe que está por trás do projeto.

Antes de aceitar o papel em “Paraíso Perdido”, o ator foi convidado para participar da novela “Quem Ama Cuida”, que será exibida na TV aberta. No entanto, ele optou por se juntar ao elenco da produção do Globoplay.

“Paraíso Perdido” irá misturar diversos textos de Nelson Rodrigues, incluindo “A Mulher sem Pecado”, “Toda Nudez Será Castigada” e “Os Sete Gatinhos”, além de trazer novamente o personagem Peixoto, que já havia aparecido em “Bonitinha, mas Ordinária”. Na obra original, Peixoto se envolve com sua cunhada, um elemento que também será explorado na nova adaptação, mas com uma abordagem contemporânea.

Esse novo trabalho é mais uma colaboração de Sterblitch com as obras de Nelson Rodrigues. O ator também estreou recentemente no Rio de Janeiro com a peça “O Beijo no Asfalto” e participou do humorístico “ET”, ao lado de Tatá Werneck, no Multishow.

As gravações de “Paraíso Perdido” estão programadas para começar em setembro, com Joana Jabace assumindo a direção da série.