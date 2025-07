FAA investiga Boeing 737 que teve parte do flape perdida em voo

Na terça-feira, um avião da Delta Air Lines, modelo Boeing 737-900ER, enfrentou um incidente durante um voo de Atlanta para o Aeroporto Internacional de Raleigh-Durham, na Carolina do Norte. Durante a viagem, a aeronave perdeu parte de seu flap, uma estrutura essencial para a estabilidade e controle durante a decolagem e aterrissagem. Apesar disso, o piloto conseguiu realizar um pouso seguro, embora tenha chegado ao destino cerca de 55 minutos depois do previsto.

O voo 3247 levava a bordo 109 passageiros e seis membros da tripulação, todos a salvo, sem nenhum registro de ferimentos. A Delta informou que o atraso estava relacionado a tempestades na região.

Após o pouso, foi notado que uma parte do flap na borda de saída da asa esquerda do avião não estava no lugar. Em um comunicado, a Delta destacou que está colaborando com os esforços para recuperar a parte faltante e que a segurança dos passageiros é a prioridade número um da companhia.

A Administração Federal de Aviação (FAA) também se manifestou sobre o ocorrido. A agência está investigando o incidente e busca confirmar se um pedaço do flap encontrado em uma calçada em Raleigh é realmente parte da aeronave da Delta.

Esse evento representa mais uma das complexidades enfrentadas na aviação, reforçando a importância da manutenção cuidadosa e da supervisionamento rigoroso em voos comerciais.