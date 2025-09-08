Chevrolet Spark EUV será produzido no Brasil na antiga fábrica

A Chevrolet está de olho no futuro dos carros elétricos e decidiu apostar no Spark EUV para conquistar seu espaço no Brasil. Com um preço de lançamento de R$ 159.990, o modelo promete ser o elétrico mais acessível da marca e tem como objetivo aumentar as vendas da GM. A meta ousada é produzir 100 unidades do Spark EUV por semana até 2025.

Para isso, a produção vai acontecer em Horizonte, no Ceará, na antiga fábrica da Troller, que agora é gerida pela Comexport. O que acontece é que o Spark EUV vai chegar da China em partes, quase montado, e o acabamento vai acontecer aqui mesmo, garantindo uma produção nacional que começa em 2025.

A fábrica recebeu uma baita injeção de R$ 400 milhões para se tornar uma unidade capaz de montar carros elétricos de várias marcas. A GM vai comprar os veículos finalizados, que serão entregues ao mercado brasileiro.

Falando do Spark EUV, ele é um SUV compacto de quatro lugares, e suas medidas são bem adequadas para a cidade: tem 4 metros de comprimento, 1,76 m de largura e um porta-malas que vai de 355 litros a impressionantes 916 litros. Ótimo para quem precisa de espaço para as compras ou até mesmo uma viagem de fim de semana.

A potência do elétrico vem de um motor dianteiro com 101 cv e torque de 18,4 kgfm, além de uma bateria LFP de 42 kWh. Sabia que a autonomia dele pode chegar até 258 km e até 300 km em trajetos urbanos? Para recarregar a bateria, se você estiver na boa e precisar de uma carga rápida, em 35 minutos consegue ir de 30% a 80%. E a garantia da bateria é de oito anos ou 160 mil km, algo que dá uma certa tranquilidade.

No design, o Spark EUV segue a tendência dos SUVs modernos e quadrados, com iluminação em LED, rodas de 16” e até algumas opções de teto contrastante. Por dentro, você vai encontrar um painel digital de 8,8” e uma central multimídia de 10,1”. O acabamento mescla couro, aço escovado e detalhes em fibra de carbono, tudo para trazer conforto e elegância ao dirigir.

E não para por aí! O Spark EUV vem equipado com seis airbags, câmera 360°, frenagem automática de emergência e controle de cruzeiro adaptativo, mostrando que segurança é prioridade. Com as funções do pacote Chevrolet Intelligent Driving, dá para ajustar os bancos e pedais eletricamente e ainda escolher modos de condução e ter total conectividade.

Quem curte carros e está de olho em elétricos com certeza vai ficar animado com as novidades que a Chevrolet traz para o mercado brasileiro!