BYD Seal: nova perua elétrica com autonomia de 150 km

A BYD está de olho no mercado europeu e, durante o IAA Mobility 2025 em Munique, mostrou seu primeiro combi híbrido plug-in: o Seal 6 DM-i Touring. Essa beleza promete uma autonomia impressionante, passando dos 1.300 km, o que é um baita atrativo para quem ama pegar a estrada. Além disso, ele deve chegar com um preço em torno de 42.990 euros. Para os fãs de longas viagens, já dá pra imaginar as possibilidades!

Esse modelo já está rodando na China desde julho de 2025, custando entre 109.800 e 129.800 yuans, ou seja, na faixa de US$ 15.400 a US$ 18.200. O mais legal é que ele combina um motor híbrido plug-in com uma bateria de LFP e oferece duas opções de autonomia elétrica: uma de 80 km e outra de 150 km. Imagine só fazer um trajetinho curto no modo elétrico, sem gastar combustível!

Fabricação e Expansão

A BYD está apostando na expansão na Europa e planeja iniciar a produção na Hungria, na fábrica de Szeged, até o final de 2025. O hatchback Dolphin Surf será o primeiro a sair dali, enquanto o Seal 6 DM-i Touring chegará importado. E para facilitar a vida dos motoristas, a marca promete instalar entre 200 e 300 estações de recarga até o segundo trimestre de 2026. Quem já ficou na mão em busca de uma tomada sabe como isso faz diferença!

Design e Conforto

Visualmente, o Seal 6 DM-i Touring mantém a identidade da linha Ocean, mas com toques exclusivos de perua. A frente tem uma grade que não só dá um charme, mas também ajuda no resfriamento dos componentes híbridos. Na traseira, as lanternas interligadas e um aerofólio dão aquele visual moderno. O porta-malas é outro destaque, com 670 litros de capacidade que amplia para 1.535 litros com os bancos rebatidos. Para quem viaja com a família ou faz compras grandes, isso é uma mão na roda!

Ao entrar na cabine, a ergonomia e o conforto são evidentes: painel LCD de 8,8”, central multimídia de 12,8”, som com seis alto-falantes e até bancos aquecidos. Ah, e quem não gosta de um refrigerador no console? Segurança não fica de fora, com seis airbags e volante multifuncional. Isso sim é um carro que cuida do motorista e dos passageiros!

Motorização e Performance

Quando se fala em motorização, o Seal 6 DM-i Touring não decepciona. Ele vem com um motor 1.5 a gasolina, associado a um propulsor elétrico, que entrega de 164 a 218 cv. A versão mais potente acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,7 segundos e pode fazer até 23,5 km/l. Já a versão básica impressiona com 31,7 km/l. E a recarga externa da bateria? Essencial para o dia a dia, não é mesmo?

Resumindo, o Seal 6 DM-i Touring se destaca com seu design de perua, tecnologia embarcada e eficiência que agrada até os motoristas mais exigentes. Embora a data exata de lançamento na Europa ainda esteja em aberto, esse modelo tem tudo para causar um burburinho por lá, especialmente entre aqueles que buscam um híbrido ou até mesmo um elétrico em meio à concorrência.