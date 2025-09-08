Novo BMW Série 3 elétrico deve lançar em 2026 com 800 km de autonomia

Após a apresentação do primeiro carro da linha Neue Klasse, a BMW está agitando o mercado com novidades sobre o futuro do Série 3, que agora terá sua versão elétrica, batizada de i3. Esse sedã promete mesclar influências do SUV iX3 com um toque de nostalgia dos clássicos dos anos 70 e 80, unindo retrofuturismo e tecnologia de ponta.

Para quem não se lembra, o nome i3 já foi usado na década passada, quando se referia a um hatch elétrico bem diferente, com aquele design inusitado e porta traseira suicida. Embora tenha sido um marco na popularização dos elétricos, a BMW seguiu adiante com design mais convencional. Agora, o nome volta em uma das apostas mais importantes para a marca, especialmente no setor global.

O Série 3 é um dos ícones da BMW, reconhecido por sua esportividade e conforto ao longo de mais de 50 anos. É difícil pensar na marca sem associá-la a esse modelo. A chegada da versão elétrica é um marco, trazendo inovações tecnológicas enquanto mantém o prazer de dirigir que sempre foi sua assinatura.

Oliver Zipse, CEO da BMW, enfatizou: “Estamos falando de maior autonomia elétrica, carregamento mais rápido e uma experiência digital super intensificada.” E isso não é só conversa. A nova plataforma Neue Klasse vai impulsionar toda a linha, garantindo que mesmo os modelos mais compactos tenham inovações que tornem a transição para o elétrico mais ágil e eficaz.

O que já sabemos do i3 2026

Vamos aos detalhes técnicos! O BMW i3 deverá compartilhar tecnologias com o iX3, com um cockpit panorâmico e uma autonomia impressionante de até 800 km. Além disso, o carregamento ultrarrápido de até 400 kW vai fazer com que você passe menos tempo na tomada e mais tempo na estrada. Ah, e tem também uma nova arquitetura de computador chamada Heart-of-Joy, que centraliza tudo para facilitar a vida do motorista.

Atualmente, o protótipo já está em testes, embora camuflado. Mas o sedã vai manter aquele estilo clássico que conhecemos, com linhas marcantes e uma postura elegante. O lançamento está agendado para o próximo ano e vai abrir as portas para outras variantes elétricas do Série 3.

E tem mais novidades! O modelo não vai parar por aí. Existe uma versão perua – a i3 Touring – que também estará no rol de elétricos. E tem até rumores de uma versão esportiva, a i3 M, prevista para 2028, com potência entre 600 e 700 cv. Isso promete aquecer as discussões sobre desempenho no mundo automotivo!

Quando falamos de design, já podemos prever que as linhas vão seguir a tendência apresentada nos conceitos i Vision Dee e Vision Neue Klasse, mostrando um estilo mais clean, com uma grade menor e faróis afilados. O i3 vai manter a silhueta tradicional de três volumes do Série 3, mas com um ar mais moderno.

Interior e tecnologia

O interior também vai sofrer uma revolução, começando pelo sistema iDrive X, com um display que ocupa toda a base do para-brisa, além de uma tela central de 17,9 polegadas. Com uma arquitetura eletrônica com potencial de processamento até 20 vezes maior que a atual, o i3 promete um universo conectado sem precedentes. Essas versões elétricas vão coexistir com a linha tradicional do Série 3, pelo menos enquanto houver demanda por motores a combustão.

É isso! O futuro do BMW Série 3 promete ser emocionante e, para os amantes do volante, a espera vai valer a pena.