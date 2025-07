Chevrolet S10 High Country tem desconto de R$ 29.600 para CNPJ

A Chevrolet está com uma promoção imperdível para a S10 High Country durante o mês de julho. Essa oferta é exclusiva para empresas e produtores rurais, através do programa de vendas diretas. Para quem não conhece, a S10 High Country é a versão mais completa da linha, cheia de equipamentos e acabamentos sofisticados que vão fazer você se sentir no comando de uma máquina poderosa.

Se você se interessou, é só dar uma passada em qualquer concessionária Chevrolet do Brasil. Eles estão prontos para explicar tudo sobre a documentação necessária, prazos de entrega e até as opções de pagamento e financiamento. Com certeza, vale a pena conferir.

Nesse mês, a picape S10 High Country 2.8 turbodiesel automática, que normalmente custa R$ 339.190, está com um desconto de R$ 29.600, saindo por R$ 309.590 para CNPJs. Imagina economizar essa grana e ainda levar para casa um carro tão robusto!

Falando em números, a Chevrolet S10 teve 2.612 unidades vendidas em junho, que, se comparado às picapes médias, deixou a desejar frente a seus concorrentes. A Ford Ranger, por exemplo, emplacou 2.961 unidades, enquanto a Toyota Hilux liderou com 4.576 vendas no mesmo período. Uma verdadeira disputa de titãs!

A S10 High Country não decepciona em termos de tecnologia e conforto. Ela vem com painel digital de 8”, uma central multimídia MyLink de 11” com tela sensível ao toque e ainda integra smartphones pelo Android Auto e Apple CarPlay. E quem gosta de música pode contar com um sistema de som de qualidade, incluindo 4 alto-falantes e 2 tweeters, além de wi-fi para até 7 dispositivos. Se você já saiu em viagem com a família e os amigos, sabe como isso é prático!

A segurança também é um ponto forte dessa picape. Com 6 airbags, controle de estabilidade, alerta de colisão frontal e câmera de ré digital, a S10 traz tranquilidade a quem está ao volante.

Além disso, essa picape oferece recursos como sensores de estacionamento, assistente de permanência em faixa e até carregador de celular por indução — ótimo para quem vive conectado. E para aqueles passeios com a família, o sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis faz toda a diferença.

Com tudo isso, a Chevrolet S10 High Country se destaca como uma das melhores opções do mercado para quem procura não só um veículo para o trabalho, mas também conforto e tecnologia. E o desconto especial de julho é uma chance e tanto para quem precisa de um carro robusto e elegante!