Filho de Malu Mader gera polêmica com comentário sobre Juliana Marins

Tragédia no Monte Rinjani e Polêmica nas Redes Sociais

Recentemente, o Brasil se mobilizou em um forte sentimento de luto pela morte de Juliana Marins, uma jovem de 26 anos que perdeu a vida durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. O acidente ocorreu no final de junho, quando Juliana caiu durante a subida a este popular vulcão, conhecido por atrair mochileiros e amantes de aventuras. O resgate foi complicado e o corpo foi encontrado após alguns dias. A autópsia realizada em Bali revelou múltiplas fraturas e lesões internas, indicando que Juliana sofreu por cerca de 20 minutos após o impacto.

O retorno do corpo ao Brasil aconteceu no dia 1º de julho, e o sepultamento será em Niterói, sua cidade natal. Juliana era descrita pelos amigos como uma pessoa alegre, curiosa e determinada, sempre em busca de esportes e contato com a natureza. Nas redes sociais, ela compartilhava diversas experiências de suas viagens.

Entretanto, enquanto muitos prestavam homenagens, um comentário gerou controvérsia. João Mader Bellotto, filho da atriz Malu Mader e do músico Tony Bellotto, se manifestou nas redes sociais de forma crítica em relação ao acidente. Em suas postagens, ele expressou a falta de pena pela morte de Juliana, afirmando que a jovem colocou sua vida em risco ao fazer a trilha. A declaração de João provocou reações divididas entre os internautas, que viram seu posicionamento como insensível em um momento tão doloroso.

Após a repercussão negativa, João deletou a publicação inicial, mas voltou a comentar o assunto, sugerindo que tais passeios deveriam ser proibidos. Ele não hesitou em afirmar que, se tivesse um familiar que quisesse fazer uma trilha perigosa, optaria por interná-lo em uma clínica.

O tom de suas declarações gerou uma onda de críticas nas redes sociais. Muitas pessoas acusaram João de faltar empatia, abordando o sofrimento da família de Juliana. A irmã da jovem, ao receber o corpo, fez um apelo por respeito e lembranças que honrassem a memória da irmã. "Não esqueçam", declarou ao deixar o Instituto Médico Legal.

A discussão em torno das declarações de João Mader não se restringiu a seus perfis pessoais, mas se espalhou por redes sociais e veículos de comunicação, gerando um debate sobre a necessidade de sensibilidade em momentos de luto. Enquanto alguns defenderam o direito dele de expressar sua opinião, muitos argumentaram que ele deveria ter sido mais cuidadoso ao se referir a uma tragédia que afetou diversos familiares e amigos.

A família de Juliana, inconformada com os primeiros resultados da autópsia, também está em busca de uma segunda análise com auxílio da Justiça, o que demonstra a profundidade do impacto emocional e a busca por respostas em meio a essa dor.