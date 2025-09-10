Chevrolet S10 disponibiliza desconto de até R$ 53.500 para empresas

A Chevrolet S10 acaba de passar por uma atualização de preços, especialmente voltada para empresas e produtores rurais que estão de olho em novas picapes. Essa é uma ótima oportunidade para quem busca praticidade e economia em um modelo robusto.

Com cinco versões de cabine dupla, a S10 se destaca no mercado. O preço da versão básica, a CD WT 2.8 Turbodiesel MT, é de R$ 276.990. Mas, se você for uma empresa e optar pela modalidade de venda direta, esse valor cai para R$ 232.590, resultando em uma economia de R$ 44.400 — uma verdadeira mão na roda para quem precisa de um carro para trabalho.

Se você prefere um câmbio automático, a versão automática da CD WT custa normalmente R$ 296.490, mas para o público CNPJ, o preço fica em R$ 242.990. Aqui, o desconto é ainda maior: R$ 53.500. Quem diria que economizar poderia ser tão fácil?

Agora, para quem não quer abrir mão de um pouco mais de sofisticação, a versão CD Z71 2.8 Turbodiesel AT tem preço de tabela de R$ 314.290. Mas, entrando nesse combo de vendas diretas, ela sai por R$ 266.990, garantindo uma economia de R$ 47.300. Não dá para reclamar!

Já a opção intermediária, a CD LTZ 2.8 Turbodiesel AT, custa R$ 324.790, mas para empresas, o preço cai para R$ 285.790, um desconto de R$ 39.000. Para encerrar, a versão topo de linha, CD High Country 2.8 Turbodiesel AT, que é um verdadeiro sonho de consumo, sai por R$ 339.190 e, para quem está no CNPJ, o preço é de R$ 309.590, economizando R$ 29.600.

O motor da S10 é um espetáculo à parte. Com 2.8 turbodiesel, ele entrega 207 cavalos de pura força. Você pode escolher entre um câmbio automático de 8 marchas ou um manual de 6 marchas. O torque varia entre 52 kgfm na automática e 46,9 kgfm na manual — isso para quem realmente quer sentir o carro na mão.

Entre janeiro e agosto de 2025, a S10 vendeu 18.772 unidades. É um número interessante, mas ainda assim ficou atrás das rivais, como a Toyota Hilux, que liderou com 32.093 unidades emplacadas, e a Ford Ranger, com 21.708.

Se você está pensando em levar uma picape para a sua empresa, a S10 pode ser uma opção que mistura economia e robustez. Com tantas versões e preços variados, é só escolher a que mais se encaixa nos seus planos e aproveitar as vantagens de dirigir esse ícone das ruas.