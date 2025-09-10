Usuários criam miniaturas de carros com inteligência artificial

Uma nova tendência das redes sociais está chamando a atenção: transformar o seu carro em uma miniatura digital de colecionador usando inteligência artificial. Em 2025, essa prática ganhou força, especialmente com a ajuda de ferramentas como o ChatGPT e o Gemini, do Google, que conseguem criar versões estilizadas de fotos.

As pessoas têm compartilhado nas redes imagens de seus veículos dentro de caixas virtuais que lembram as miniaturas da famosa marca Hot Wheels, como se fossem brinquedos que podem ser encontrados em lojas. O acesso fácil às ferramentas de IA fez com que essa tendência se espalhasse rapidamente.

No Brasil, influenciadores começaram a testar essa técnica e mostraram resultados impressionantes. Isso despertou a curiosidade de muitos e gerou bastante engajamento nas plataformas digitais.

Como funciona a criação da miniatura

Participar dessa trend é bem simples. Você só precisa de uma foto em boa qualidade do seu carro e de um comando de texto específico. As ferramentas de IA utilizam algoritmos para recriar o automóvel em uma escala reduzida, colocando-o em cenários bem realistas.

Essa popularidade tem muito a ver com o fato de que as miniaturas digitais evocam um senso de nostalgia. Isso remete a um tempo em que muitas pessoas colecionavam as miniaturas físicas, então a proposta tem um apelo emocional. O melhor? Não é necessário ter conhecimentos avançados de design gráfico ou usar softwares complicados.

Basta enviar a foto do veículo para a plataforma e adicionar um texto que oriente a IA. Em poucos segundos, você recebe a imagem final, pronta para ser salva e compartilhada.

Passo a passo para criar sua miniatura digital

Se você quer se aventurar nessa nova moda, aqui vai um passo a passo bem prático:

Escolha uma foto frontal, lateral ou diagonal do carro em alta resolução. Prefira fotos com boa iluminação. Certifique-se de que o fundo da imagem seja neutro, sem objetos que possam desviar a atenção do veículo. Acesse uma ferramenta de inteligência artificial que gera imagens e seja compatível com comandos. Carregue a foto diretamente na plataforma. Insira um comando textual (prompt) para orientar a IA na criação da miniatura digital.

Exemplos de prompts que você pode usar:

“Crie um carro colecionável inspirado na imagem anexada. Ele deve estar em uma base preta dentro de uma caixa semelhante às de brinquedos vendidos em lojas. No topo, escreva [NOME DO CARRO].”

“Crie uma miniatura comercial em escala 1/2 do carro da imagem, em estilo realista, posicionada sobre uma mesa, com base acrílica transparente e sem texto.”

Do entretenimento à viralização

Em menos de um minuto, a imagem é processada e entregue ao usuário, que pode usá-la nas redes sociais ou apenas guardá-la como lembrança. Esse formato visual e prático explica por que a tendência cresceu tão rápido.

A brincadeira se tornou ainda mais popular quando celebridades, como a cantora Ana Castela, compartilharam suas próprias miniaturas. Isso fez com que muitos fãs e páginas de entretenimento espalhassem o conteúdo, ampliando ainda mais o alcance do fenômeno.

Sites e canais especializados também destacaram que a tendência conseguiu atrair pessoas de todas as idades, especialmente por sua semelhança com os itens colecionáveis que muitos conhecem.

Perspectivas para a tendência

A criação de miniaturas digitais com inteligência artificial é um ótimo exemplo de como essas ferramentas estão se integrando ao entretenimento cotidiano. Muitos especialistas acreditam que essa interação pode se expandir para outros objetos, como motos, caminhões e até casas.

A expectativa é que novos comandos e estilos sejam compartilhados pelos usuários, diversificando ainda mais os modelos virtuais. Com isso, essa prática pode deixar de ser uma simples brincadeira e se tornar parte do dia a dia de quem usa IA de forma criativa.

Você já pensou em transformar o seu carro em uma miniatura digital e embarcar nessa moda que está fazendo sucesso por aí?