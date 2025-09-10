Mundo Automotivo

Bajaj registra Pulsar NS400Z no Brasil; o que esperar?

A Bajaj está completando um ano de sua fábrica em Manaus (AM) e, para comemorar, vem com planos bem empolgantes. Recentemente, surgiram imagens no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) que indicam que a marca indiana está se preparando para um novo lançamento por aqui.

E não se trata de qualquer moto, viu? A Pulsar NS400Z está na fila, e os fãs da marca no Brasil têm aguardado por ela. Esse modelo foi apresentado no ano passado na Índia e é uma versão com motor compartilhado da Dominar 400, que já encontramos na pista brasileira. Isso pode facilitar a produção, embora a Pulsar traga algumas particularidades na injeção eletrônica e na relação final.

A Bajaj Pulsar NS400Z

A NS400Z tem um visual bem mais agressivo que a Dominar. O farol dela é mais estilizado, e, ao contrário da Dominar, não possui protetores de mão ou apêndices aerodinâmicos. Esses detalhes têm a ver com a proposta de conforto que a Dominar busca para viagens mais longas.

Outra diferença que chama a atenção é o painel. Enquanto a Dominar 400 tem duas telas digitais, sendo uma no guidão e outra no tanque, a Pulsar vem com um display único no guidão. Esse painel é bem legal, pois conta com uma parte colorida que se conecta via Bluetooth ao aplicativo da marca. Para quem gosta de tecnologia, isso é um baita diferencial.

A Pulsar NS400Z não decepciona também em recursos. Ela traz modos de condução selecionáveis e um quickshifter bidirecional, que facilita as trocas de marcha. O farol em LED com projetor é outro toque que deixa a moto mais moderna. Os quatro modos de condução incluem Road, Rain, Sport e um bem curioso: Off-Road.

Se falarmos do motor, podemos esperar bons números. A NS400Z possui um motor monocilíndrico de 373 cm³, entregando 43 cv de potência e 3,6 kgfm de torque. Para você ter uma ideia, a Dominar 400 oferece 40 cv, mas o torque é o mesmo. Ambas contam com arrefecimento líquido e uma transmissão mecânica de 6 marchas, com embreagem assistida e deslizante. Isso é algo que qualquer motociclista valoriza, principalmente em situações de tráfego mais intenso.

Valores e Expectativas

Na Índia, a Dominar 400 custa a partir de 238.682 rúpias, o que equivale a aproximadamente R$ 14,6 mil. Já a Pulsar NS400Z tem um preço inicial de 192.328 rúpias, cerca de R$ 11,8 mil. Portanto, se a nova Pulsar chegar ao Brasil, é bem provável que ela se posicione entre a Dominar 250, que custa R$ 23.000, e a Dominar 400, com preço em torno de R$ 26.500.

Estamos ansiosos para saber se a Bajaj irá mesmo trazer a Pulsar NS400Z para as nossas estradas. Assim que tivermos uma resposta oficial, atualizaremos vocês. Essa é uma moto que promete conquistar muitos corações e, quem sabe, ser uma ótima companhia nas aventuras.

