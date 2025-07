Chevrolet renova interior do Corvette C8 e divulga novos preços

A linha 2026 do Chevrolet Corvette chegou com tudo, mas o que chamou muita atenção foi o aumento nos preços. Em algumas versões, o reajuste ultrapassa a marca de US$ 7 mil! Porém, a boa notícia é que todos os modelos da geração C8 — Stingray, E-Ray, Z06 e ZR1 — estão de cara nova por dentro.

Vamos falar do ZR1. Esse ícone da velocidade agora inicia sua jornada a partir de US$ 180.400 para a versão Coupe 1LZ, com um aumento de US$ 7.100 em relação ao modelo anterior. E se você está de olho no Convertible 3LZ, prepare-se: ele chega a incríveis US$ 201.400! Por fora, as mudanças são sutis, mas quem curte potência pode optar por pinças de freio de 10 pistões ao adicionar os pacotes ZTK e Carbon Fiber Aero.

Para quem se apaixonou pelo Z06, a história não é diferente: o aumento foi de US$ 5.600. O modelo de entrada Coupe 1LZ agora custa a partir de US$ 117.700 e o Convertible 3LZ mais completo vai para US$ 138.250. Um baita investimento para um carro que promete fazer o coração acelerar!

E os híbridos E-Ray? Eles também sentiram a leveza do aumento, com um ajuste de US$ 1.700. O Coupe 1LZ agora parte de US$ 108.600, enquanto o Convertible 3LZ toca o teto dos US$ 126.550. Parar no posto com um carro desse é quase uma experiência religiosa!

Se você é fã do Corvette Stingray, prepare-se também: o Coupe 1LT, a versão mais básica, agora começa em US$ 71.995, o que representa um aumento de US$ 1.800. Desse total, US$ 1.700 é referente ao preço mesmo e o restante é só a taxa de frete, que subiu para US$ 1.995.

Os preços das outras versões do Stingray também subiram. O Coupe 2LT agora está em US$ 77.100 e o 3LT custa US$ 81.750. As versões conversíveis ficam entre US$ 77.000 e US$ 88.750. Se você já sonhou em dirigir um desses, é torre de potência na certa!

E atenção! A Chevrolet ainda não revelou os preços do ZR1X, a versão especial que promete ser a joia da coroa. No entanto, todos os modelos mantêm a mecânica da linha 2025. O que realmente justifica parte do aumento é a nova e luxuosa atualização do acabamento interno, que dá aquele charme extra.

Os novos preços já estão valendo lá nos Estados Unidos, e os modelos devem desembarcar nas lojas por aqui ainda neste segundo semestre. Ah, e para quem ama o visual dos carros, o Chevrolet Tracker 2026 já está com data marcada para estrear em julho, trazendo um design renovado e várias tecnologias novas. Quem não ama um carrão cheio de estilo?