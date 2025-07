Charlize Theron fala sobre Old Guard 2 e Furiosa

Charlize Theron Fala Sobre "The Old Guard 2" e Seus Projetos Futuros

Charlize Theron nunca teve planos de fazer uma sequência para "The Old Guard", lançado em 2020. No entanto, com o filme se tornando um dos mais assistidos da Netflix, a situação mudou. O final do primeiro filme deixou um gancho interessante, sugerindo que Quỳnh, interpretada por Veronica Ngô, finalmente teria uma nova chance após ser libertada de seu sepulcro subaquático, onde passou por inúmeras mortes. Essa reviravolta não foi planejada inicialmente como um possível gancho para uma continuação, mas reforçou a ideia de que a história dos guerreiros imortais nunca termina.

Agora sob a direção de Victoria Mahoney, "The Old Guard 2" traz a narrativa de Andy (Charlize Theron) e seu grupo, que retorna com um novo propósito de fazer o bem. Contudo, a volta de Quỳnh para a civilização e a introdução de Discord, um misterioso personagem vivido por Uma Thurman, colocam Andy e sua equipe à prova de maneiras inesperadas. Assim como o primeiro filme, a sequência também termina com um cliffhanger intrigante, deixando a audiência curiosa.

Quando questionada sobre a possibilidade de um terceiro filme da franquia, Theron se mostrou cautelosa. Em suas palavras, "nunca se pode ter certeza no mundo do cinema", destacando a generosidade da Netflix em não pressioná-los para seguir em outra direção. Apesar de já ter ideias sobre onde gostaria que a história continuasse, ela admite que ainda não sabe como seria esse próximo capítulo.

Além de "The Old Guard 2", Theron também se prepara para atuar no novo filme de Christopher Nolan, "The Odyssey", onde interpretará Circe. Com as filmagens já em andamento há cinco meses, ela se sente como a "nova integrante" do grupo, mas acredita que sua participação de apenas duas semanas será emocionante.

Em relação ao filme "Furiosa", uma prequel de "Mad Max: Estrada da Fúria", Theron fala sobre a "dor" da recast, onde Anya Taylor-Joy assumiu seu papel. Embora admire o trabalho de Taylor-Joy e tenha grande respeito por George Miller, a atriz ainda lida com a frustração por ter investido tanto no desenvolvimento de sua personagem.

Theron também discute o reconhecimento do trabalho dos dublês na indústria cinematográfica, elogiando a recente inclusão de uma categoria para eles no Oscar. Para ela, esses profissionais são fundamentais para as cenas de ação e merecem valorização.

A atriz revela que, apesar de Andy agora ser mortal, sua abordagem em combate mudou. Ela luta com mais cautela e consideração, valorizando seu time e buscando proteção para os outros durante as ações.

Sobre sua parceria com Uma Thurman, Theron expressa seu entusiasmo, destacando que sempre foi uma grande fã e que sempre quis trabalhar com ela.

Durante a entrevista, Theron compartilha um pouco de sua vida pessoal, brincando sobre como seus filhos adolescentes não demonstram admiração pelo que ela faz. Ela espera que, no futuro, eles reconheçam suas conquistas.

Por fim, depois de um longo processo de pós-produção devido à pandemia de COVID-19, Theron se sente satisfeita com o resultado final de "The Old Guard 2". A estreia do filme está marcada para 2 de julho na Netflix.

"The Old Guard 2" promete trazer muita ação, emoção e reviravoltas, em seguida a um desempenho impressionante de Theron e seu elenco.