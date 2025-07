Consulta de bolsas aberta pelo Ministério da Educação

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a abertura da consulta às bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o segundo semestre. A partir desta sexta-feira, 27 de junho, os interessados podem conferir a disponibilidade de mais de 211 mil bolsas, sendo mais de 118 mil integrais, que não têm custo, e mais de 93 mil parciais, que cobrem metade da mensalidade. Essas bolsas serão oferecidas em mais de 370 cursos, distribuídos por 887 instituições privadas de ensino superior em todo o Brasil.

As inscrições para o Prouni são gratuitas e poderão ser feitas de 30 de junho a 4 de julho, exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da primeira chamada será divulgado em 7 de julho, e a segunda chamada ocorrerá em 28 de julho.

Para se inscrever, o candidato deve ter participado de pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – 2024 ou 2023. É necessário também ter obtido uma média mínima de 450 pontos nas cinco provas e não ter tirado nota zero na redação. A edição do Enem que o candidato utilizará para classificação será aquela em que obteve a melhor média.

A renda familiar é um fator importante para a concessão das bolsas. Para a bolsa integral, a renda máxima permitida é de até 1,5 salário mínimo per capita. Para a bolsa parcial, o limite é de até três salários mínimos de renda familiar bruta mensal por pessoa da família.

Disponibilidade de Bolsas por Estado

O MEC divulgou também a quantidade de bolsas disponíveis em cada unidade federativa. A tabela a seguir apresenta os dados:

Acre (AC) : 615 bolsas integrais e 369 parciais (total: 984)

: 615 bolsas integrais e 369 parciais (total: 984) Alagoas (AL) : 927 bolsas integrais e 794 parciais (total: 1.721)

: 927 bolsas integrais e 794 parciais (total: 1.721) Bahia (BA) : 7.045 bolsas integrais e 6.782 parciais (total: 13.827)

: 7.045 bolsas integrais e 6.782 parciais (total: 13.827) Minas Gerais (MG) : 8.931 bolsas integrais e 14.555 parciais (total: 23.486)

: 8.931 bolsas integrais e 14.555 parciais (total: 23.486) São Paulo (SP): 30.903 bolsas integrais e 15.726 parciais (total: 46.629)

Cursos com Maior Oferta de Bolsas

Os cursos com maior número de bolsas são:

Administração : 13.774 bolsas (9.275 integrais e 4.499 parciais)

: 13.774 bolsas (9.275 integrais e 4.499 parciais) Direito : 13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais)

: 13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais) Pedagogia: 11.339 bolsas (8.465 integrais e 2.874 parciais)

O Prouni, criado em 2004, visa oferecer oportunidades de acesso ao ensino superior para estudantes que não possuem diploma universitário. As inscrições e regras para o programa visam facilitar a inclusão de jovens no ensino superior, promovendo a educação de qualidade.