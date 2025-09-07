Volkswagen oferece desconto de R$ 15,6 mil na Saveiro Extreme

A Volkswagen Saveiro Extreme chegou com uma notícia bacana para quem precisa de um veículo robusto e eficiente, especialmente voltado para empresas e produtores rurais. Durante todo o mês de setembro, a montadora está oferecendo condições especiais na sua linha de vendas diretas, mantendo os preços de agosto e ainda mais atrativos.

Para você que está de olho na versão Extreme CD 1.6 MSI, o preço normal é R$ 130.490. Mas, para quem tem CNPJ ou é produtor rural, a mágica acontece: o valor cai para R$ 114.831,20. Isso significa um desconto de impressionantes R$ 15.658,80! As informações dos preços foram confirmadas pela concessionária Norpave e podem variar dependendo da sua região, então vale a pena conferir.

Para garantir essa promoção, é só dar um pulo em uma concessionária Volkswagen. Lá, você vai encontrar todos os detalhes sobre a documentação necessária, prazos de entrega e opções de financiamento para pessoa jurídica e produtores rurais.

Falando um pouco mais sobre a máquina, a linha Saveiro Extreme é equipada com um motor 1.6 aspirado, que entrega 116 cv de potência e 16,1 kgfm de torque. Com câmbio manual de cinco marchas, a picape faz o 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos e pode chegar a uma velocidade máxima de 179 km/h. É uma ótima opção para quem precisa de agilidade, seja na estrada ou na cidade.

A Saveiro Extreme não é só potência, ela também vem cheia de conforto e tecnologia. O revestimento premium do interior é um toque que faz a diferença, especialmente em longas viagens. Além disso, conta com iluminação na caçamba, controle de tração, câmera de ré, direção hidráulica e espelhos retrovisores elétricos. Se você já teve que manobrar em um espaço apertado, sabe como esses recursos ajudam!

E quem não ama um bom sistema de som? A Saveiro Extreme vem equipada com o sistema multimídia “Composition Touch II”, que possui uma tela sensível ao toque de 9 polegadas. Ele permite conexão via Bluetooth, além de ter o APP-Connect com espelhamento sem fio. Portanto, você pode rodar ouvindo sua playlist favorita sem complicações!

A lista de itens de segurança não fica atrás: aqui temos dois airbags, alerta sonoro para cinto de segurança e sensor de estacionamento traseiro. Uma combinação perfeita de conforto e segurança enquanto você está na estrada.

Se tudo isso despertou sua curiosidade, não deixe de dar uma olhada nos preços que preparamos para a Saveiro Extreme neste mês de setembro.

| Configuração | Preço geral | Preço CNPJ | Descontos |

|———————–|—————-|——————|—————-|

| Extreme CD 1.6 MSI | R$ 130.490,00 | R$ 114.831,20 | R$ 15.658,80 |

Agora é com você! Se precisar de um veículo que combine força e tecnologia, a Saveiro Extreme é uma aposta que vale a pena explorar.