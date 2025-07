James Gunn fala sobre a reação de Henry Cavill à troca de Superman

James Gunn and Henry Cavill as Superman

David Corenswet foi escalado para o papel de Superman nos próximos filmes do universo DC, substituindo Henry Cavill, que deixou o papel. Apesar dessa mudança, Cavill pode ter a chance de retornar em outra função no novo universo cinematográfico da DC (DCU).

James Gunn, chefe dos estúdios DC, manifestou interesse em trabalhar com Cavill em um novo projeto. Ele compartilhou a experiência de informar Cavill sobre sua saída do papel de Clark Kent. Gunn e seu parceiro, Peter Safran, encontraram um momento difícil ao comunicar a decisão ao ator, que é amplamente reconhecido por sua classe. Segundo Gunn, Cavill pediu para que a revelação desse desligamento partisse dele e não deles, o que demonstra a consideração do ator.

Gunn recorda que, quando ele e Safran assumiram a gestão da DC Studios em 2022, havia muita confusão sobre o futuro da franquia. Ele comentou que a situação de Cavill foi injusta, já que a equipe anterior havia feito anúncios sobre o retorno do ator justo no momento em que eles estavam fechando sua contratação para repensar o universo da DC.

Os novos planejamentos incluem a estreia de Superman como a primeira obra da nova fase “Deuses e Monstros”, que marca um novo começo para a DC. Apesar das mudanças, Gunn fica animado com a possibilidade de integrar Henry Cavill em futuras produções, mostrando sua intenção de continuar colaborando com o ator.