Chevrolet Onix Plus Premier tem redução de preço para PcD

O Chevrolet Onix Plus Premier está fazendo barulho com uma oferta incrível para quem tem necessidades especiais. A versão mais completa desse sedã vem chamando atenção pelo seu acabamento sofisticado e recheado de recursos, e agora você pode adquiri-lo com isenção total de IPI e ainda um desconto especial.

Durante essa campanha, o Onix Plus Premier 1.0 Turbo automático, que normalmente custa R$ 136.490, pode ser seu por apenas R$ 111.590. Isso significa uma economia de R$ 24.900! Essa informação foi confirmada pelo site da Fipe Carros, junto com a concessionária Guiautos. É uma baita oportunidade, não é mesmo?

Se você está pensando em aproveitar essa chance, é fácil! Vá até qualquer revenda Chevrolet no Brasil e veja se você se encaixa nas condições para obter a isenção. Eles vão te explicar tudo sobre a documentação necessária e o passo a passo para realizar a compra. Não deixe de perguntar sobre prazos, formas de pagamento e opções de financiamento que são exclusivas para o público PcD.

Agora, falando um pouco mais do que esse carro oferece: o Onix Plus Premier é rico em segurança e conforto. Com seis airbags, incluindo frontais, laterais e de cortina, você pode dirigir com mais tranquilidade. Os faróis se acendem sozinhos com o sensor crepuscular, e todos os passageiros têm cintos de três pontos. Quem já pegou trânsito pesado sabe como ter um carro com controle de estabilidade e tração faz toda a diferença.

Imaginando as manobras em uma cidade cheia de ladeiras? As câmeras de ré e os sensores de estacionamento, tanto na frente quanto atrás, ajudam muito. Além disso, o modelo vem com um sistema multimídia Chevrolet MyLink de 8”, que possibilita a conexão com Android Auto e Apple CarPlay. E para a galera que gosta de tecnologia, ele ainda tem Wi-Fi nativo, suportando até sete dispositivos! Imagina a festa de uma trip com a turma ouvindo música sem preocupação.

O interior é bem caprichado, com opções de cores que mesclam um Preto Jet Black com Cinza Mid Ash Gray, tornando o ambiente bem agradável. O ar-condicionado digital automático e o carregador de celular por indução são toques que fazem a diferença no dia a dia.

Falando em detalhes, as rodas de liga leve aro 16” dão um charme a mais. O volante esportivo com acabamento premium e ajuste de altura e profundidade são outros pontos que melhoram a experiência ao volante.

Se você ficou curioso sobre os preços e versões disponíveis, aqui vai um resumo rapidinho:

Chevrolet Onix Plus Premier para PcD em julho de 2025:

Versões Preços de tabela Preços para PcD Descontos Premier 1.0 Turbo AT R$ 136.490,00 R$ 111.590,00 R$ 24.900,00

Esse Onix Plus Premier é realmente um pacote completo e cheio de vantagens para quem está pensando em um carro novo. Vale a pena conferir!