Kyle MacLachlan considera retornar a ‘Desperate Housewives’

Kyle MacLachlan, conhecido por seu papel como Orson Hodge na série “Desperate Housewives”, não descarta a ideia de retornar à série em um possível reboot. Em entrevista recente, o ator, que tem 66 anos, afirmou que a decisão de voltar depende do roteiro e da direção que pretendem dar ao personagem.

“Voltar para ‘Wisteria Lane’ seria divertido”, comentou MacLachlan, fazendo referência ao famoso bairro da série, que ainda existe nos estúdios da Universal e faz parte do tour turístico do local. Ele expressou sua nostalgia pelo ambiente que se tornou icônico ao longo das temporadas da série, que foi exibida de 2004 a 2012.

Entretanto, o ator destacou que, embora esteja aberto à ideia, ele analisaria cuidadosamente qualquer proposta que recebesse. “Se a série fosse retomada e eu fosse convidado a voltar, precisaria ver o roteiro e entender as ideias que têm para o meu personagem”, declarou. Isso mostra que, para ele, é fundamental garantir que a nova abordagem e as histórias a serem contadas sejam atraentes e coerentes com o que foi apresentado anteriormente.

Com esse cuidado, MacLachlan reafirma seu compromisso com a qualidade do trabalho, valorizando tanto sua trajetória na série quanto as expectativas dos fãs.