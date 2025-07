Anne Hathaway: A Celebração de Talentos e Conexões

Anne Hathaway, famosa por seu carisma e talento, conquistou o admirador de todos, Bradley Cooper, durante a pandemia. Cooper e Hathaway formaram um grupo de apoio familiar em Manhattan, onde seus filhos se tornaram amigos e eles passaram a se reunir frequentemente. O ator descreve Hathaway e seu marido, Adam Shulman, como um exemplo de amor e comprometimento, ressaltando como eles se apoiam mutuamente. Ele considera a presença dela única e a elogia por sua inteligência afiada.

Recentemente, Hathaway compartilhou que desejava muito interpretar um papel desafiador no filme "Mother Mary". Ela admitiu que esta experiência a fez sentir como uma "iniciante" novamente, mostrando seu desejo de aprender e se desenvolver como atriz.

Ao encontrá-la, a atriz não poupou gentilezas. Ofereceu água e fez elogios ao perfume que a entrevistadora usava, revelando que já havia usado a mesma fragrância. A conversa fluiu naturalmente, e Hathaway demonstrou interesse genuíno ao perguntar sobre a vida profissional e pessoal da entrevistadora.

Um momento marcante foi quando Hathaway reconheceu uma foto da cineasta Chantal Akerman em uma bolsa. Exaltada, ela contou que havia assistido a um filme de Akerman na noite anterior. Essa frustração a levou a mencionar o termo “ação fantasmagórica”, que remete ao conceito de entrelaçamento quântico, onde partículas distantes mantêm uma conexão misteriosa.

No filme "Mother Mary", “Ação Fantasmagórica” é também uma das canções da protagonista. Hathway explicou que a relação entre sua personagem, Mary, e a designer de moda interpretada por Michaela Coel é repleta de conexões criativas e espirituais. Além disso, Hathaway destacou que, desde que começou a trabalhar no filme, sua vida tem sido cheia de coincidências significativas que ela acredita serem sinais do universo.

Ela compartilhou que deseja explorar mais filmes de Akerman, enfatizando que certas obras, como "Jeanne Dielman", merecem ser vistas em uma sala de cinema, e não em casa, após o dia ter terminado. Essa declaração reflete o amor dela pela sétima arte e pela experiência autêntica do cinema.

Anne Hathaway, através de suas interações e sua paixão pelo trabalho, continua a impressionar e a cativar tanto seus fãs quanto colegas, reafirmando seu lugar como uma das personalidades mais queridas da indústria cinematográfica.