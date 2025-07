Chevrolet Onix e Tracker 2026 ganham série especial de 100 anos

Atenção, apaixonados por carros! A Chevrolet, em comemoração ao seu centenário no Brasil, trouxe novidades quentíssimas para 2025. Em um evento descontraído, a marca revelou cinco lançamentos de tirar o fôlego, incluindo edições especiais que vão deixar fanáticos por modelos como a picape S10 ainda mais animados.

Entre os destaques, temos a linha Onix, tanto o hatch quanto o sedã, e o SUV Tracker, todos na versão comemorativa de 100 anos. Para quem não está inteirado, o Onix e o Onix Plus estão na ativa desde 2019 e finalmente ganharam um restyling que promete agradar. O Tracker passou por mudanças para se manter firme na briga com competidores afiados como o novo Nissan Kicks e a reestilização do Honda HR-V. O legal é que todos os modelos vêm com uma atualização nos equipamentos e melhorias na mecânica, tudo isso sem alterar os preços.

Por falar em novidades, a Chevrolet soltou um vídeo que deixou a galera super curiosa sobre o que vem por aí. Nossa, você vai adorar! O Tracker, por exemplo, vai aparecer com uma nova cor azul, diferente do tom do elétrico Spark EUV. E o que se destacou foram as rodas com acabamento escurecido e as emblemáticas gravatinhas da marca, também em preto. O Onix não ficou de fora: ele terá uma tonalidade azul mais escura e metálica, bem elegante!

E a boa notícia é que o primeiro a desembarcar nas lojas será o Tracker, logo seguido pelo Onix. Isso significa que os motoristas ansiosos já podem se preparar para as próximas aventuras ao volante. Afinal, quem não ama pilotar um carro em um dia ensolarado, com a estrada à frente?

Alguns detalhes ainda estão em sigilo, mas a esperar por essas belezuras promete ser divertida. Quem é fã da marca e já dirigiu um dos modelos sabe como é emocionante ver essas mudanças na linha. É hora de ficar ligado nas novidades e, claro, nas próximas oportunidades de dar uma volta em um Tracker ou Onix novinhos!