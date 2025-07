Celular pode ser rastreado sem o seu conhecimento

Sair de casa com o celular na mão e os dados móveis ativados é uma prática comum hoje em dia. E quem nunca saiu mantendo o Wi-Fi ligado só para se conectar automaticamente quando chega em casa, mesmo sem uma rede conhecida? Essa rotina, apesar de parecer inofensiva, pode colocar em risco a segurança dos seus dados.

Manter o Wi-Fi sempre ativado pode abrir as portas para acessos indesejados. Quando o celular está conectado a redes sem fio, aumentam as chances de alguém tentar invadir seu dispositivo. Quanto mais redes você acessar, maior será a probabilidade de sofrer um ataque.

Riscos invisíveis

Ao deixar o Wi-Fi ligado, seu celular pode compartilhar informações, como a sua localização. Conectar-se em redes públicas, como a da academia, cafeteria ou até do mercado, pode ser bastante arriscado. Desligar essa função quando não está utilizando é uma medida simples, mas eficaz.

Outra dica é remover redes Wi-Fi antigas das configurações do celular. Sabe aquela conexão do restaurante que você visitou há meses? Se você não pretende se conectar novamente, é melhor excluir. Para quem usa Android, é também aconselhável desligar o Bluetooth. Isso porque, em alguns dispositivos, as funções de Wi-Fi e Bluetooth podem interagir, tornando a busca por redes mais vulnerável.

Navegar com mais segurança é essencial. Quando se está em uma rede pública, mesmo sem intenção, é fácil acabar se conectando. Desligar o Wi-Fi quando não está em uso é sempre uma boa prática, pois isso dificulta o acesso não autorizado.

Para proteger seus dados, o ideal é limpar o histórico de redes. Isso ajuda a controlar quais conexões estão disponíveis no smartphone. Com o histórico limpo, você ganha mais autonomia e protege suas informações de ameaças silenciosas. Afinal, os ataques digitais estão cada vez mais comuns, e é melhor estar preparado do que se tornar uma vítima.