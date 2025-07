CNU 2025: edital revisado facilita solicitação de isenção

Os interessados em pedir isenção da taxa de inscrição na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) têm uma novidade: não será mais necessário informar o Número de Identificação Social (NIS) durante a inscrição. Essa mudança foi anunciada na retificação do edital do concurso, publicada nessa quinta-feira, e facilita o processo para quem está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a análise do direito à isenção será feita automaticamente, com base em dados que já estão cadastrados na União. Essa medida visa tornar o processo mais eficiente e acessível para os candidatos que comprovam necessidade econômica.

Os interessados devem lembrar que o prazo para solicitar a isenção termina na próxima terça-feira, dia 8. O edital também esclarece quem tem direito a esse benefício.

Outras mudanças importantes também foram feitas no edital. Uma delas é a atualização das opções para pagamento da taxa de inscrição, que tem valor fixo de R$ 70 para cargos de nível superior e médio. Agora, os candidatos poderão pagar por meio da plataforma PagTesouro, utilizando Pix, cartão de crédito (com possíveis tarifas) ou boleto, que deve ser pago exclusivamente no Banco do Brasil. Anteriormente, os candidatos poderiam realizar o pagamento em dinheiro em agências bancárias, casas lotéricas e Correios, mas essa opção foi restringida.

Além disso, a retificação do edital trouxe informações sobre as cidades goianas onde as provas serão aplicadas. O edital agora inclui oito cidades que estavam ausentes na versão anterior. Ao todo, as provas do CNU 2025 acontecerão em 17 cidades de Goiás, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia e Luziânia.

O concurso totalizará 228 locais de prova, distribuídos nas 27 unidades da federação, conforme especificado no edital. A nova edição do CPNU oferece 3.652 vagas para 32 órgãos. As provas serão realizadas em dois dias: a primeira, com questões objetivas, está programada para outubro e a segunda fase, com questões dissertativas, acontecerá em dezembro, apenas para os candidatos que forem aprovados na primeira etapa.

Os cargos disponíveis estão organizados em nove blocos temáticos, e os candidatos terão a oportunidade de se inscrever para diferentes cargos dentro de um mesmo bloco, escolhendo suas vagas preferidas.