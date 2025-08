Tumon Night Market tem grande público em sua primeira edição

No último domingo, o Guam Visitors Bureau lançou a primeira edição do Tumon Night Market, que atraiu milhares de moradores, turistas e militares para uma noite de diversão com música ao vivo, exibições culturais, comida e atividades interativas para toda a família. Este evento marca o início de uma série de 10 edições semanais, programadas para acontecer todos os domingos.

O governador Lou Leon Guerrero elogiou a iniciativa do GVB, destacando a importância de unir a comunidade local e os visitantes. Em sua fala, ela enfatizou a oportunidade para os turistas conhecerem melhor a cultura local, experimentando pratos típicos da culinária CHamoru e de outras influências gastronômicas.

Segundo estimativas do GVB, mais de 3.000 pessoas participaram da primeira edição do mercado. Gerry Perez, gerente geral interino do GVB, expressou satisfação com o grande público presente e ressaltou o apoio da comunidade para o sucesso do evento. Ele também mencionou que a equipe está comprometida em melhorar a experiência nas próximas semanas.

O Tumon Night Market ocorrerá todos os domingos, das 17h às 21h, na área de Pleasure Island. O GVB recebeu feedback positivo de participantes, vendedores e parceiros, o que ajudou a entender o que funcionou bem e onde podem ocorrer melhorias. Foram identificados alguns pontos de congestionamento no trânsito nas áreas de estacionamento, e já estão sendo planejadas mudanças, além da possibilidade de um serviço de transporte de ônibus para os próximos eventos.

A noite começou animada com a apresentação do Guahan Drum Circle e contou com uma bênção conduzida por Para i Probechu’n i Taotao’ta. O governador finalizou suas palavras desejando que todos se divertissem e agradeceu aos moradores pelo apoio ao evento, que serve como uma vitrine da hospitalidade da ilha.

George Chiu, presidente do GVB, também fez uma saudação calorosa ao público e agradeceu pela colaboração no processo de recuperação do turismo. Neste momento, o Guam Visitors Bureau está buscando novas atividades, como o Tumon Night Market, e oferecendo incentivos para companhias aéreas para aumentar a chegada de visitantes, já que os números ainda estão abaixo dos níveis anteriores à pandemia.

A primeira edição do Tumon Night Market contou com mais de 45 estandes, incluindo 12 caminhões de comida, oito barracas de alimento e 26 lojas pop-up e atividades interativas ao longo da Pale San Vitores Road. Diversas lojas e restaurantes da área de Dusit Place também participaram, oferecendo promoções especiais para os visitantes. A Sandcastle Guam criou um espaço de beer garden em seu gramado, proporcionando um ambiente descontraído e acolhedor ao final da movimentada rua.