Chevrolet Onix 2026: vale a pena? Preço abaixo de R$ 100 mil

O novo Chevrolet Onix 2026 chega ao Brasil com uma proposta interessante que já se faz notar: seu preço mais acessível, partindo de R$ 99.990. Essa redução, que antes estava na faixa de R$ 102.990, é um alívio e pode ser um grande atrativo para quem está pensando em trocar de carro, principalmente com a chegada de SUVs mais em conta.

Essa economia, por mais que pareça pequena, pode ser a chave para conquistar clientes que estão de olho em modelos de SUVs. Afinal, no cenário atual, os consumidores têm muitas opções e o Onix precisa mostrar que ainda vale a pena, especialmente agora que o mercado brasileiro deixou os hatches e se lançou em massa em busca dos utilitários.

Historicamente, o Onix foi um campeão de vendas, liderando o mercado entre 2014 e 2019. No entanto, a concorrência acirrada e a crescente preferência por SUVs levaram o Onix a perder terreno, ficando em sexto lugar em 2024. Essa mudança não apenas reflete a popularidade dos SUVs, mas também algumas críticas ao modelo, como a famosa “correia dentada banhada a óleo”.

A Chevrolet, tentando deixar para trás essa má reputação, trouxe algumas atualizações para o Onix 2026. Vamos aos detalhes!

O que mudou no Onix 2026

Logo de cara, as mudanças no design são perceptíveis. A dianteira está mais larga e a grade frontal se destaca mais, embora a identidade do carro permaneça intacta. Um detalhe interessante é o para-choque, que melhorou seu ângulo de ataque em 30%. Isso significa que, em cidades com muitas lombadas, você não precisará mais se preocupar tanto em arranhar a parte de baixo ao passar por elas.

Por dentro, o que chama atenção é o novo painel digital que substitui os célebres ponteiros analógicos nas versões mais completas. A central multimídia ganhou tamanho — agora são 11 polegadas, algo que traz um ar de modernidade e funcionalidade. No entanto, quem escolher as versões com motor aspirado ainda ficará com a tela menor, de 8 polegadas, o que pode deixar um gosto amargo para quem esperava uniformidade.

Impressões ao dirigir

Ao volante, o Onix se mantém fiel à sua essência com um conforto bacana e uma direção elétrica leve e precisa, ideal para manobras em trânsito pesado. Nas curvas, a estabilidade é sólida, algo que tranquiliza quem está enfrentando as variadas condições das nossas estradas.

Por outro lado, a potência do motor está em questão. O Onix agora gera 115 cv, uma leve queda em relação aos 121 cv do modelo anterior. Isso significa que, em algumas situações, você pode sentir que o carro demora um pouco para responder, especialmente em ultrapassagens. Se você precisa de uma aceleração imediata, pode precisar ser mais paciente.

O modelo é confiável e previsível, mas esse pequeno atraso pode ser um fator a ser considerado por quem gosta de mais agilidade no trânsito.

A polêmica da correia dentada banhada a óleo

Desde 2019, a questão da correia dentada banhada a óleo vem gerando conversa. Para quem não sabe, esse sistema exige cuidados especiais na escolha do lubrificante. A parte boa é que o motor fica mais silencioso, um ponto positivo que se mantém. Porém, muitos motoristas enfrentaram problemas quando usaram óleos fora da especificação — fragmentos da correia acabaram prejudicando componentes importantes do carro.

Para 2026, a GM afirma que reformulou a peça, oferecendo maior resistência. Mas claro, só vamos saber se isso realmente resolveu o problema após os primeiros 10 mil km de uso.

Espaço interno e acabamento

Aqui o Onix ainda perde para os SUVs. O porta-malas comporta apenas 303 litros, o que pode limitar viagens longas com muita bagagem. Aquele espaço extra que um SUV oferece faz falta, especialmente se você costuma viajar.

O acabamento é um típico de carros compactos, com bastante plástico rígido. Embora as texturas variadas tentem dar um toque de classe, a sensação é de simplicidade. Apesar de prático para limpeza, senti falta de alguns mimos, como o retrovisor antiofuscamento automático e um carregador de celular que fosse mais acessível — atualmente, ele fica bem próximo à alavanca de câmbio, o que pode causar algumas dificuldades na hora de manusear.

A dura concorrência dos SUVs

Atualmente, o Onix enfrenta uma briga pesada, e a verdade é que a concorrência dos SUVs é feroz. Esses utilitários hoje representam mais da metade das vendas de novos, enquanto os hatches estão em queda. Não é à toa que muitos consumidores, com um orçamento em torno de R$ 100 mil, estão inclinados a optar por um SUV.

Os principais concorrentes nessa faixa de preço são:

Citroën Basalt : a partir de R$ 93.990

: a partir de R$ 93.990 Fiat Pulse : a partir de R$ 99.990

: a partir de R$ 99.990 Volkswagen Tera: a partir de R$ 105.890

E não podemos esquecer do Tracker, outro SUV da Chevrolet. Com preço a partir de R$ 119.900, ele oferece mais espaço e praticidade, algo que o Onix ainda não consegue competir diretamente. Vale a pena pensar se vale a pena pagar um pouco mais e ter um carro com mais espaço e robustez.

Tabela comparativa: Onix 2026 x Pulse x Tracker

Modelo Preço inicial (R$) Potência (cv) Porta-malas (litros) Chevrolet Onix 2026 99.990 115 303 Fiat Pulse 2025 99.990 130 370 Chevrolet Tracker 119.900 132 393

Essa tabela mostra bem o dilema: o Onix tem tecnologia e tradição, mas o Pulse entrega mais potência e um porta-malas maior pelo mesmo preço. O Tracker, mesmo sendo mais caro, oferece um espaço interno que pode fazer a diferença em suas escolhas.

Depois de dar uma volta no Onix 2026 e analisar todos esses aspectos, fica claro que o carro fez algumas melhorias relevantes. O design está mais moderno, a central multimídia é maior e o painel digital é um avanço. Mas a questão da correia banhada a óleo ainda precisa ser observada.

O mercado está mudando, e quem procura conforto e tecnologia vai encontrar no Onix um hatch atualizado e atrativo. Mas quem precisa de espaço e versatilidade provavelmente vai olhar para os SUVs, até mesmo o Tracker da própria Chevrolet.