Alexandre Frota não irá participar de A Fazenda 17; conheça os cotados

Alexandre Frota, ator e ex-deputado federal, confirmou que não participará da nova temporada de “A Fazenda 17”, reality show rural da Record TV. Ao ser questionado sobre sua possível participação em uma entrevista, Frota foi claro: “Não existe [possibilidade]”. Apesar de descartar sua presença, ele revelou que apoiaria sua esposa, Fabi Frota, caso ela fosse convidada para futuros programas.

A expectativa em torno dos participantes permanece alta, já que a emissora não costuma confirmar ou comentar os nomes antes da estreia, o que alimenta a curiosidade do público. Essa estratégia visa criar um clima de mistério que envolve sempre a seleção dos confinados.

A nova temporada de “A Fazenda 17” traz algumas novidades. O programa, que será apresentado por Adriane Galisteu pela quarta vez, terá uma edição especial aos domingos, às 16h. Essa mudança ocorre para acomodar a transmissão do Campeonato Brasileiro, enquanto as exibições de segunda a sábado continuarão a ser exibidas no horário habitual, a partir das 22h30.

Embora a lista oficial de participantes ainda não tenha sido divulgada, alguns nomes já circulam entre os possíveis confinados da edição de 2025. Entre eles estão:

– Arthur Urach (filho de Andressa Urach)

– Marcella Rica (atriz)

– Rafael Cardoso (ator)

– MC Melody (cantora)

– Pepita (cantora)

– Angélica Ramos (ex-BBB)

– Camilla Loures (influenciadora)

– Leidy Elin (ex-BBB)

– Grazy Dolls (modelo)

– Júlia Gomes (atriz e cantora)

– Metturo (rapper)

– Fefito (jornalista)

A divulgação oficial da lista de participantes está prevista para a semana da estreia, mantendo a tradição de suspense que sempre acompanha a atração.