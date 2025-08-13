Chevrolet oferece desconto de R$ 39.000 na S10 LTZ para CNPJ

A Chevrolet S10 LTZ está com uma promoção imperdível para empresas e produtores rurais até o fim de agosto. Os preços continuam os mesmos de julho, segundo dados do Fipe Carros. Essa versão, intermediária, oferece um bom custo-benefício, ficando só um pouco atrás da versão topo de linha High Country em termos de equipamentos.

Com uma capacidade de carga que ultrapassa 1 tona, a S10 é realmente versátil. Ela atende tanto as necessidades do trabalho quanto momentos de lazer. O conforto está presente, com espaço para até cinco passageiros, ideal para quem roda muito a trabalho ou mesmo em viagens com a família. E o melhor: nesta promoção, empresas e produtores rurais ainda têm direito a um desconto significativo, que faz toda a diferença no orçamento.

A versão CD LTZ 2.8 Turbodiesel AT tem preço sugerido de R$ 324.790, mas com a promoção, o valor cai para R$ 285.790, gerando uma economia de R$ 39.000. Um verdadeiro alívio para as contas, né? Essa informação foi levantada em conjunto com a concessionária Guiautos, então dá para confiar.

Debruçando um pouco mais sobre o motor, a S10 LTZ é equipada com o potente 2.8 turbodiesel, que agora melhora a performance com 207 cv de potência. A transmissão é automática de oito marchas, ótima para quem pega muito trânsito e sabe a importância de um câmbio esperto. O torque de 52 kgfm faz com que ela seja uma verdadeira máquina ao enfrentar estradas e terrenos difíceis.

Quando se fala de desempenho, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 9,4 segundos nas versões automáticas. Para os amantes da economia, o consumo fica em torno de 8,9 km/l na cidade e 12 km/l na estrada — cifras que certamente agradam quem precisa rodar bastante no dia a dia.

A segurança também não fica de lado. A S10 LTZ conta com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), além de sistemas como freios ABS com EBD, controle de tração e estabilidade, assistente de frenagem de emergência, e sensor de pressão dos pneus. Para a galera conectada, a central multimídia MyLink tem tela sensível ao toque de 11 polegadas, GPS integrado e espelhamento com smartphones por meio do Apple CarPlay e Android Auto.

Apesar de tudo isso, é bom saber que a S10 não liderou em vendas nesse primeiro semestre de 2025. Com 13.783 unidades emplacadas, ela ficou atrás da Toyota Hilux, que vendeu 23.152, e da Ford Ranger, com 15.976 unidades. É uma competição acirrada no segmento das picapes.

### Chevrolet S10 LTZ para CNPJ em agosto de 2025:

| Configurações | Preço geral | Preço para CNPJ | Descontos |

|———————————-|——————|——————-|—————-|

| CD LTZ 2.8 Turbodiesel AT | R$ 324.790,00 | R$ 285.790,00 | R$ 39.000,00 |

Se você está pensando em uma picape que une trabalho e lazer, a S10 tem muitos atrativos e essa promoção vale a pena conferir!