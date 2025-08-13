Zeekr 9X híbrido plug-in oferece 1.381 cv de potência

A Zeekr acaba de lançar o 9X, seu novo SUV de luxo híbrido plug-in. A novidade chega quatro meses após sua apresentação no Salão de Xangai. Este modelo marca a primeira incursão da marca neste mundo híbrido, já que até agora eles se concentravam em veículos totalmente elétricos. Prepare-se, porque esse SUV traz tecnologia de ponta que pode deixar os concorrentes ocidentais um pouco preocupados.

O 9X é equipado com um motor 2.0 turbo de 275 cv, além de contar com três motores elétricos, totalizando a impressionante potência de 1.381 cv. Isso significa que ele faz de 0 a 100 km/h em apenas 3,1 segundos. E se você se preocupava com a bateria, relaxe: mesmo com a carga esgotada, o desempenho continua firme e forte.

Uma das opções de bateria é de 55 kWh, mas a grande sacada é a opção de 70 kWh, que garante uma autonomia de até 302 km só no modo elétrico. E, para quem tem pressa de recarregar, o sistema de 900 volts é um verdadeiro achado. Ele carrega de 20% a 80% em apenas nove minutos! Já pensou ter essa praticidade na estrada?

Falando em tamanho, o 9X é um SUV robusto, medindo 5,24 metros de comprimento e 2,03 metros de largura. Olhando assim, dá até para entender porque ele se destaca na estrada. O design é inspirado em modelos de luxo e os faróis em formato de “C” garantem um visual marcante.

O interior não fica atrás: com configuração 2+2+2, você e sua família vão viajar confortavelmente. O painel digital e a tela central de infoentretenimento são de dar água na boca. O SUV também vem com um sistema de direção inteligente, o G-Pilot H9, que inclui cinco sensores LiDAR. Imagina ter assistência avançada enquanto dirige? É conforto e segurança.

Porém, por enquanto, a má notícia é que o 9X será exclusivo para o mercado chinês, com preços estimados entre 600.000 e 900.000 yuan (algo em torno de R$ 450.000 a R$ 676.000). A apresentação oficial será no Salão de Chengdu no final de agosto, e as pré-vendas começam ainda este mês. Enquanto isso, na China, outros modelos como o XPeng P7 também prometem muita autonomia e conforto para o mercado de luxo.

Se você também é apaixonado por SUVs e tecnologia, o Zeekr 9X definitivamente é um modelo para ficar de olho!