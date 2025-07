Chevrolet oferece desconto de até R$ 23 mil no Onix antigo

O Chevrolet Onix, um dos líderes de vendas no Brasil, acaba de passar por uma leve reestilização. Essa atualização, apresentada no início de julho, traz algumas novidades interessantes, principalmente na parte da frente, que agora é inspirada no último Cruze. E não para por aí: as versões mais equipadas ganharam um painel digital que, com certeza, vai agradar os amantes de tecnologia.

É verdade que não houve mudanças drásticas no visual e na mecânica. Mas, para quem está de olho em um Onix zero km e não se importa em levar a versão anterior para casa, a boa notícia é que a Chevrolet está oferecendo condições imperdíveis. Durante julho, o modelo de entrada, chamado Onix 1.0 MT, contará com descontos que podem ser bastante atrativos.

Para se ter uma ideia, esse hatchback que antes custava R$ 96.990 agora pode ser adquirido por R$ 79.990. Isso representa uma economia de R$ 23 mil em relação à nova versão reestilizada, que foi lançada por R$ 102.990. O motor continua sendo o mesmo 1.0 flex, aspirado, sem injeção direta, que entrega 80 cv e 10,2 kgfm com gasolina, e 82 cv e 10,6 kgfm quando abastecido com etanol, tudo isso ligado a um câmbio manual de seis marchas.

Se você está pensando em financiar, a Chevrolet também facilita. Com uma entrada de R$ 56.658, que equivale a cerca de 70% do valor promocional, você pode terminar de pagar o carro em 12 parcelas de aproximadamente R$ 2.064,94, com uma taxa de juros de 0% ao mês. Isso significa que o custo total ao final do contrato será de R$ 81.437,28, claro que sempre sujeito à análise de crédito.

Nos itens de série, a configuração base já vem bem equipada: ar-condicionado manual, seis airbags, rodas de aço de 14 polegadas, direção elétrica, travas elétricas e faróis automáticos que se acionam ao entardecer. A simplicidade e a praticidade dos itens é bem pensada para o dia a dia, especialmente se você for encarar aquele trânsito que sempre pega você desprevenido. E os vidros elétricos com acionamento por “um toque” são um toque extra de conforto, principalmente quando você precisa abrir o vidro rapidinho.

Em suma, o Onix 1.0 MT é uma opção que combina preço bom e um pacote interessante para quem precisa de um carro confiável e prático para o dia a dia. Quem não gostaria de ter essa beleza na garagem, né?