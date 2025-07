Falece a fotógrafa Maria José Palla, referência em arte visual

Maria José Palla, fotógrafa e pesquisadora reconhecida, faleceu aos 80 anos. Nascida em Lisboa em 30 de julho de 1943, Palla era filha da artista plástica Zulcides Saraiva e do arquiteto e fotógrafo Victor Palla. Durante a ditadura portuguesa, Palla viveu em exílio em Paris, onde se doutorou na Universidade da Sorbonne em Línguas e Literaturas Românicas. Sua tese focou na simbologia do traje na obra do dramaturgo Gil Vicente.

Em Paris, Palla aprofundou seus conhecimentos em fotografia e cinema, estudando com Jean Rouch na École Pratique des Hautes Études. Ela frequentou também o Institut Français de Photographie e a École Nationale de Photographie, onde se destacou durante um estágio na agência RL Dupuy nos anos 60. Além disso, formou-se em História da Arte pela École du Louvre.

Autora de vários livros e artigos científicos, Palla dedicou-se a temas como Gil Vicente e a pintura portuguesa do Renascimento. Algumas de suas publicações notáveis incluem o “Dicionário das Personagens do Teatro de Gil Vicente” e “Do Essencial e do Supérfluo – Estudo lexical do traje e adornos em Gil Vicente”.

Em sua carreira na fotografia, que se estendeu por mais de 40 anos, Palla realizou diversas exposições, tanto em Portugal quanto no exterior. Seu trabalho mais recente, “Maria José Palla: O Auto-retrato como Natureza-morta – Uma Retrospectiva”, foi exibido no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo em Évora. Ela também participou da coletiva “Room Next Door” na Galeria Graça Brandão, em Lisboa. Em 2022, apresentou a exposição “Víctor Palla – Maria José Palla” em homenagem ao centenário de seu pai.

As fotografias de Palla muitas vezes exploravam a relação com seu pai, refletindo momentos e emoções em imagens que transcendiam o retrato tradicional. Sua abordagem ao auto-retrato foi descrita como uma busca por identidade em meio a reflexos e metáforas visuais.

Na academia, Palla lecionou diversas disciplinas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, incluindo História do Teatro e Literatura Portuguesa. Ela também foi tradutora, colaborando em versões de obras de autores renomados como Marguerite Duras e Romain Rolland.

As cerimônias fúnebres de Maria José Palla ocorrerão na próxima terça-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa. O velório terá início às 17h, seguido pela cremação no Cemitério do Alto de São João às 13h.