Márcia Goldschmidt volta à Band no novo Melhor da Tarde

Márcia Goldschmidt está de volta à Band como comentarista do novo formato do programa “Melhor da Tarde”. Após sua participação no programa “No Alvo”, do SBT, a volta da apresentadora foi confirmada pela emissora.

Márcia, que vive em Portugal desde 2010, não terá um programa solo e suas participações serão feitas de forma remota. Ela irá comentar temas atuais, comportamento e assuntos sobre celebridades em atrações ao vivo.

A nova fase do “Melhor da Tarde” estreia em 11 de agosto, em meio a uma reformulação depois da saída de Cátia Fonseca, em junho. A emissora optou por manter Pâmela Lucciola no comando, agora com a adição de Leo Dias, que se juntou à equipe após deixar o SBT. O programa será mais dinâmico e voltado ao entretenimento, buscando uma interação maior com o público e redes sociais, além de um novo cenário.

Em uma recente entrevista, Márcia revelou algumas dificuldades que enfrentou nos bastidores do SBT durante os anos 1990. Ela contou que chegou a se sentir hostilizada por colegas e mencionou que algumas pessoas a viam como uma concorrente indesejada. Apesar dos desafios, ela continuou sua carreira, se tornando escritora e influenciadora digital, mantendo uma base sólida de seguidores que acompanharam sua trajetória desde seu conhecido talk show, que tratava de temas familiares e comportamentais.