Enrique Díaz compartilha sua trajetória no “Persona”

Neste domingo, dia 6 de julho, o programa Persona traz uma entrevista especial com o ator Enrique Díaz, interpretado por Chris Maksud e Atilio Bari. O artista, que começou sua carreira no teatro inspirado por seu irmão, Chico Dias, compartilha sua trajetória a partir das 20h na TV Cultura.

Enrique, nascido no Peru e caçula de uma família de seis irmãos, cresceu em um ambiente multicultural e criativo. Ele destaca que essa liberdade durante a infância facilitou seu contato com as artes. Em 1988, fundou a Companhia dos Atores e atuou como diretor por 24 anos, contribuindo significativamente para a cena teatral.

Durante o programa, a atriz Drica Moraes elogia o amigo e seu talento. Ela menciona que Enrique tem uma percepção única, reconhecendo questões e tendências antes dos outros, e o chama de "farol para o mundo todo".

Além do teatro e da televisão, Enrique Díaz tem se destacado como diretor e já atuou em mais de 20 filmes. Alguns de seus trabalhos notáveis incluem Lamarca (1994), Casa de Areia (2005), e Auto da Compadecida, que ele participou em duas versões, em 2000 e 2024.

Aos 40 anos, Enrique decidiu retomar os estudos e cursou Letras, ao mesmo tempo em que dirigia novelas. Ele reflete sobre essa experiência, afirmando que "estudar é essencial". Atualmente, ele está em cena com a peça In On It, onde divide o palco com Emílio de Mello. A produção está em cartaz até 27 de julho, na cidade de São Paulo.