Chevrolet Montana 1.2 Turbo com desconto de R$ 27.700 para CNPJ

Durante o mês de julho, a Chevrolet Montana 1.2 Turbo está com ofertas imperdíveis para vendas diretas, especialmente voltadas para empresas e produtores rurais. Se você está pensando em adquirir uma, essa versão de entrada é super equipada e aguenta até 650 kg de carga. Uma coisa importante: quem optar por esse tipo de compra deve saber que o veículo só pode ser vendido novamente após 12 meses.

E vamos falar dos números? Com o pacote R8A, a Montana 1.2 Turbo tem o preço de tabela de R$ 138.290. Mas, para quem se encaixa nas condições de venda direta, o valor despenca para R$ 110.590! Isso significa um descontão de R$ 27.700. Ah, nada como um bom pechinche, não é mesmo?

Esses preços foram conferidos na concessionária Guiautos, que fica em Ipatinga, Minas Gerais. Se precisar de mais detalhes, é só ligar para (31) 3829-1350. E vale lembrar, os preços podem variar um pouco dependendo da região.

Agora, falando um pouco sobre o que tem sob o capô: a Montana LT Turbo agora traz um motor 1.2 Turbo atualizado. Esse motor recebeu a injeção direta de combustível e algumas melhorias no software, elevando a potência de 133 cv para 141 cv. Um pequeno aumento, mas com certeza fará a diferença, especialmente nas estradas mais desafiadoras.

No ranking das picapes intermediárias do primeiro semestre, a Fiat Toro está na liderança com 23.332 unidades vendidas, seguida pela Ram Rampage com 11.428 veículos. A Chevrolet Montana aparece em terceira posição, com 10.126 vendas, o que mostra que a galera está de olho, hein?

Falando das funcionalidades, a Chevrolet Montana 1.2 Turbo vem equipada com um sistema multimídia Chevrolet MyLink, com uma tela de 8 polegadas sensível ao toque, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, você ainda conta com rádio AM/FM, Bluetooth para até dois celulares e entradas USB dupla, tipo A e tipo C. E os detalhes não param por aí: ela também tem rodas de aço aro 16, com calotas integrais e ar-condicionado, garantindo mais conforto para o dia a dia.

Segurança em primeiro lugar! A Montana traz seis airbags, controle de estabilidade e tração, e também tem sistema de fixação para cadeirinhas infantis, que é sempre uma preocupação nas viagens com a família. E ela não para por aí: os freios têm ABS e distribuição eletrônica de frenagem, garantindo que você tenha total controle ao volante.

E quem já pegou trânsito pesado sabe a importância de contar com um câmbio eficiente, né? Na Montana, você ainda encontra recursos como assistente de partida em aclive e vidros elétricos com acionamento inteligente, tudo pensando no seu conforto e segurança.

Por fim, o painel de instrumentos é digital TFT de 3,5”, e os faróis são automáticos, se acendendo com um sensor crepuscular. Essa é uma mão na roda para quem dirije na cidade ou em trechos mais escuros.

Agora, vamos aos detalhes que todo mundo gosta de saber:

Chevrolet Montana 1.2 Turbo para CNPJ em julho de 2025:

Configurações Preços de tabela Preços para CNPJ Descontos 1.2 Turbo + Pacote R8A R$ 138.290,00 R$ 110.590,00 R$ 27.700,00

A Montana é uma ótima pedida, tanto pela versatilidade quanto por todo o conforto e tecnologia que oferece.