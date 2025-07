Jeep oferece desconto de R$ 41.548 no Compass Overland para CNPJ

O novo Jeep Compass Overland Hurricane 2025, na elegante cor Preto Carbon e cheio de opcionais, é uma oportunidade imperdível para microempresas e produtores rurais durante a campanha de vendas diretas que vai rolar em julho. Esse modelo traz muitas vantagens, mas fique esperto: a oferta é exclusiva para CNPJ e inscrições estaduais ativas. Infelizmente, não é válida para pessoa física, PcD, taxistas ou empresas fora do perfil de microempresa. A promoção termina em 31 de julho de 2025.

Uma das características que chama a atenção é o porta-malas de 410 litros. É um espaço razoável, mas fica um pouco aquém dos rivais, como o Toyota Corolla Cross, que oferece 440 litros, ou o Nissan Kicks, com 470 litros. Mas, no fim das contas, quem não gosta de um dia de estrada com bagagem suficiente?

Descontão Imperdível

O preço normal da versão Overland 2.0 Hurricane AT 4×4 é de R$ 276.990, mas para aqueles que se encaixam nas condições, o valor é reduzido a R$ 235.442. Isso representa um desconto de R$ 41.548! É uma diferença que pode fazer você considerar trazer esse SUV para a garagem.

O Jeep Compass Overland Hurricane é equipado com uma gama de tecnologia, que com certeza vai fazer sua experiência ao volante ainda mais agradável. Ele vem com acendimento automático dos faróis, central multimídia de 10,1” com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de ar-condicionado digital dual zone. Quem já enfrentou longas horas no trânsito sabe como um sistema de entretenimento robusto faz a diferença.

Conforto e Segurança em Alta

O modelo não se limita apenas a tecnologia de infotainment. Ele também conta com assistente ativo de direção, bancos em couro, controle eletrônico anticapotamento e câmera de ré. Detalhes de conforto e segurança são muitos: o Compass oferece controles de estabilidade e tração, um detector de fadiga do motorista e direção elétrica, que são fundamentais em uma viagem longa.

Adicione a isso um estepe de uso emergencial, faróis Full LED, painel digital de 10,25”, piloto automático adaptativo e sistema de reconhecimento de placas de trânsito. Um pacote e tanto para quem gosta de rodar por aí!

Espaço e Conveniências

Além do que já mencionei, ele vem com rodas de liga leve aro 19”, sensor de estacionamento traseiro e um sistema de som com seis alto-falantes. E quem não ama um carregador de celular por indução para evitar cabos soltos na cabine?

E para os preocupados com a segurança, a Jeep não deixou a desejar: o modelo tem sete airbags, monitoramento da pressão dos pneus e navegação GPS. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença no dia a dia, especialmente quando você está lidando com a rotina acelerada.

Competição no Mercado

Em termos de vendas, o Toyota Corolla Cross foi o grande campeão no primeiro semestre de 2025, com 30.091 unidades emplacadas. O Jeep Compass ficou logo atrás, somando 27.533. E se você está pensando em performance, o Caoa Chery Tiggo 7 fechou o pódio com 14.184 carros vendidos.

Muita coisa bacana nesse Jeep Compass Overland Hurricane, não é? Se você gosta de um bom SUV, esse modelo realmente merece sua atenção nas concessionárias.