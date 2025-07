Dança dos Famosos: nova temporada tem lista de participantes

A nova temporada da “Dança dos Famosos” promete trazer inovações e surpresas para o público. Celebrando 20 anos do quadro que é exibido no “Domingão com Huck”, a Globo anunciou uma mudança significativa: os nomes dos participantes não serão revelados antes do programa de estreia, que está programado para o dia 3 de agosto.

Essa estratégia quer transformar a revelação dos famosos em um grande evento e criar um impacto na televisão brasileira. Para isso, a emissora planejou uma superprodução para a abertura do programa, além de algumas mudanças no formato do reality show.

Nos bastidores, já circulam rumores sobre os possíveis participantes da edição. Entre os nomes mencionados estão Allan Souza Lima, David Junior, Cátia Fonseca, Duda Santos e Nicole Bahls. Todos estes já teriam assinado contrato, enquanto outros artistas ainda estão em negociação ou com contratos sob sigilo.

Outra novidade nesta temporada é que, pela primeira vez, a dupla campeã receberá como prêmio um carro zero quilômetro. No entanto, a competição continuará sem a premiação em dinheiro, mantendo o foco na vitrine artística e no prestígio que o programa sempre teve.

A “Dança dos Famosos 2025” será exibida até o dia 14 de dezembro. Com essa nova fórmula, a Globo busca despertar o interesse do público e gerar expectativa em torno do programa, mantendo a atenção voltada para o palco do “Domingão”.