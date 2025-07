Chevrolet lança Onix e Tracker 100 anos oficialmente

Quando a Chevrolet apresentou as versões reestilizadas do Onix e do Tracker no dia 8 de julho, já deixou no ar uma expectativa sobre as versões especiais para comemorar 100 anos da marca no Brasil. E agora, cerca de duas semanas depois, as novidades finalmente chegaram.

Essas edições 100 Anos estão realmente caprichadas e são uma maneira bem legal de celebrar a história da Chevrolet com os fãs locais. Além do Onix e Tracker, a picape S10 também entrou nessa festa de aniversário, fechando a tríade de modelos comemorativos. Vamos dar uma olhadinha no que cada um deles traz de especial.

Onix 100 Anos: Praticidade e Estilo

O Onix 100 Anos tem como base a versão 1.0 MT, focando no custo-benefício e mantendo seu motor aspirado. Por R$ 104.490, você leva um hatch que agrega alguns itens bem interessantes ao visual, como rodas de liga leve de 16” com acabamento escurecido, além da pintura exclusiva em Azul Boreal.

Internamente, o Onix vem com bancos que misturam tecido e material sintético e um acabamento escurecido que dá um toque mais “arrumado” ao interior. E para quem valoriza segurança e conforto, ele conta com seis airbags, ar-condicionado manual, direção elétrica e uma central multimídia MyLink com tela de 11”.

E se você adora dirigir e explorar o que seu carro pode fazer, a motorização continua a mesma, com seu motor 1.0, que entrega 82 cv e um torque de 10,6 kgfm. Com um câmbio manual de seis marchas, você vai sentir que o Onix não perde em desempenho, mesmo nas estradas mais desafiadoras.

Tracker 100 Anos: O Toque Sofisticado

Ao olhar para o Tracker 100 Anos, a proposta é de um SUV mais sofisticado. Essa versão é baseada na configuração Premier e tem um preço de R$ 190.590, que é apenas mil reais a mais que a versão original. E, acredite, toda essa grana é bem justificada por conta dos recursos que você leva.

Ele vem com um painel digital de 8”, central multimídia MyLink de 11”, e ainda conta com Wi-Fi nativo e carregador sem fio. O teto solar panorâmico aparece como outro ponto alto, além dos sensores de estacionamento que têm função semiautônoma. Esses detalhes, além de práticos, tornam a experiência de dirigir ainda mais agradável, principalmente em áreas urbanas.

Por fora, destaca-se a pintura Azul Noronha, um toque bem exclusivo, enquanto que as rodas de 17” trazem um design que vai chamar a atenção por onde passar. O interior é todo em acabamento preto, dando um ar de modernidade e esportividade.

Na parte mecânica, o Tracker utiliza um motor 1.2 turbo com injeção direta, que gera até 141 cv e um torque imbatível de 22,9 kgfm, sempre associado a um câmbio automático de seis marchas. Isso significa que você não vai passar aperto nas subidas ou em acelerações, trazendo mais prazer durante a condução.

Tanto o Onix quanto o Tracker serão vendidos em um lote limitado de 1.000 unidades, o que já faz dessa série especial algo bem exclusivo. O Tracker já está nas concessionárias, enquanto o Onix vai começar a chegar em breve.

Portanto, se você é fã da Chevrolet e está pensando em um novo carro, vale a pena conferir essas edições que celebram uma trajetória de sucesso com um mix de estilo, conforto e tecnologia.