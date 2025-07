Fábrica de chocolate em São Paulo que vale a visita

O processo de fabricação do chocolate é fascinante e desperta a curiosidade de muitos. Afinal, como o cacau se transforma no doce que tanto amamos? Se você também é curioso sobre isso, a fábrica da Nestlé em Caçapava, no interior de São Paulo, oferece uma experiência bem bacana e saborosa.

Desde 2011, a unidade oferece o Chocotour, um passeio interativo que é perfeito para quem adora chocolate. Ele acontece de segunda a sábado e é uma ótima oportunidade para mergulhar no universo das delícias de cacau.

Durante a visita, que tem cerca de 1,5 quilômetros de percurso, os participantes conhecem passo a passo como o chocolate é produzido. É um passeio super educativo, que revela as técnicas e tecnologias que garantem que os produtos da Nestlé cheguem fresquinhos às prateleiras das lojas.

Como visitar a fábrica de chocolate da Nestlé?

O Chocotour pode ser facilmente incluído em roteiros turísticos que incluem outras cidades próximas, como Aparecida e Campos do Jordão. O valor é de R$ 50 por pessoa, mas tem meia-entrada e crianças têm acesso gratuito.

As visitas acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com a última entrada às 15h. Aos sábados, o horário é das 9h às 14h, com entrada até às 11h15.

É bom ficar ligado, pois os ingressos são limitados e costumam esgotar rapidamente, especialmente nos fins de semana. Por isso, é sempre uma boa ideia garantir seu ingresso com antecedência pelo site da Sympla.

E tem mais! Depois da visita, todos são levados a uma loja exclusiva que fica no complexo da fábrica. Lá, você encontra produtos que são vendidos no Brasil e fora dele, incluindo algumas guloseimas que nem sempre estão disponíveis nas prateleiras. Uma verdadeira festa para os amantes de chocolate!