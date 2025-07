Maria do Bairro volta ao ar e supera A Caverna Encantada

A novela mexicana “Maria do Bairro”, que estreou no SBT na segunda-feira (21), busca aumentar a audiência das tardes da emissora. Apesar de não ter superado a Record em termos de audiência, a reprise conseguiu um desempenho significativo, superando os índices de “A Caverna Encantada”, que estava no ar há várias semanas.

Durante a exibição do primeiro capítulo, das 13h49 às 14h44, “Maria do Bairro”, estrelada por Thalia e Fernando Colunga, registrou uma média de 3,3 pontos na Grande São Paulo, de acordo com dados preliminares. A Globo foi a líder isolada de audiência nesse horário, com 11,5 pontos, enquanto a Record obteve 5,0 pontos. A Band registrou 2,0 pontos, deixando o SBT em uma posição competitiva, mesmo que distante das primeiras colocações. Vale destacar que esses números são provisórios e a definição final será divulgada na terça-feira (22).

Embora “Maria do Bairro” tenha ficado atrás da Record por quase 2 pontos, o SBT teve motivos para comemorar, uma vez que os índices anteriores de “A Caverna Encantada” haviam alcançado apenas 3,2 pontos em algumas ocasiões, durante o tempo em que a novela esteve no ar desde 26 de maio. Apesar disso, a novela infantil demonstrava melhor desempenho no horário nobre e, a partir do dia 7 de outubro, sua exibição noturna foi substituída pela novela “As Filhas da Senhora Garcia”. Isso resultou na mudança de horário da produção infantil para as 17h, o que não agradou ao público fiel da atração.

Na próxima semana, o SBT irá passar por mais uma mudança em sua programação. A reprise de “A Usurpadora” dará lugar ao retorno do programa “Casos de Família”, apresentado por Christina Rocha. Com as constantes alterações na grade, aumenta a expectativa de que novas trocas possam ocorrer.

Durante o lançamento da programação de 2025, a executiva Daniela Beyruti enfatizou que está disposta a fazer os ajustes necessários para melhorar os índices de audiência. Segundo ela, a estratégia é simples: se algo funcionar, mantém; se não, troca. Essa abordagem reflete o estilo adaptável que tem sido uma marca da gestão do SBT ao longo dos anos.