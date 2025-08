Chevrolet Corvette vence Ford Mustang em Nürburgring

A Chevrolet acabou de colocar um pezinho na história ao registrar um tempo de tirar o fôlego com o Corvette ZR1X no famoso circuito de Nürburgring, na Alemanha. Com um tempo de 6 minutos e 49,275 segundos, esse bicho voador superou o rival Ford Mustang GTD por quase um segundo e meio. É como se estivesse dizendo: “Vem comigo que eu sou o melhor!”

Esse novo Corvette se destacou entre os esportivos, garantindo o título de quinto carro de produção mais rápido na pista, até à frente do famoso Porsche 911 GT3 RS. Para você ter uma ideia, o Corvette ZR1 também se saiu bem, finalizando a volta em 6 minutos e 50,763 segundos. Já o Mustang GTD ficou em oitavo lugar, com um tempo de 6 minutos e 52,072 segundos.

### Versões que brilharam na pista

Nos testes, a Chevrolet não brincou em serviço e levou três versões do Corvette para a pista: o ZR1X, o ZR1 e o Z06, que, por sinal, fechou o tempo em 7 minutos e 11,826 segundos. Esse último ficou atrás do Porsche Cayman GT4 RS, mas não se preocupe, ainda dá para melhorar!

Todos os Corvettes estavam equipados com o pacote ZTK, que inclui molas mais duras, pneus mais largos e elementos de segurança, como bancos concha e gaiola de proteção. Isso é fundamental para garantir um desempenho incrível, principalmente em um circuito desafiador como Nürburgring.

### Engenheiros como pilotos

Curiosamente, quem pilotou esses monstros não eram profissionais de corrida, mas os próprios engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento! Drew Cattel, por exemplo, se tornou o piloto não profissional mais rápido a registrar um tempo na pista, mostrando que conhecimento técnico pode fazer toda a diferença.

A General Motors informou que os modelos usados foram considerados protótipos, já que os ZR1 e ZR1X não serão vendidos na Europa, enquanto o Z06 que participou era a versão americana. O Mustang GTD, por outro lado, estava lá como modelo oficial, mostrando que a competição não é só de nomes, mas também de inovações.

### O que tem sob o capô?

Falando do que realmente importa, o ZR1X é uma máquina que monta um motor V8 5.5 litros em conjunto com um propulsor elétrico na dianteira, garantindo tração integral e impressionantes 1.267 cv. Isso significa que ele pode sair do zero a 97 km/h em menos de dois segundos. O ZR1 é um pouco menos potente, com 1.079 cv, mas ainda assim um verdadeiro monstro.

Nos Estados Unidos, o Corvette ZR1 começa a partir de 112 mil dólares, que dá aproximadamente R$ 627 mil. Se você quiser o ZR1X, prepare o bolso: o preço inicial é de cerca de 173 mil dólares, ou R$ 968 mil. Ah, e para os amantes de carros clássicos, um Ford Mustang Fastback 1968 repaginado, que está recebendo bidões com mais de 500 cv, vai a leilão na Flórida.

Essas novidades estão fazendo a gente sonhar com o próximo rolê de carro — afinal, quem não quer sentir a adrenalina de acelerar um verdadeiro esportivo na pista?