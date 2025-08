País investe em 100 mil robôs para enfrentar China

Cada vez mais, a China tem mostrado sua força na corrida tecnológica, especialmente no desenvolvimento de robôs. Mas um novo concorrente nos Estados Unidos pode colocar essa supremacia à prova.

A Figure AI, uma empresa americana especializada em robótica, anunciou que pretende produzir até 100 mil robôs humanoides nos próximos quatro anos. É uma meta ambiciosa, mas que, segundo o CEO Brett Adcock, pode se tornar realidade por conta de uma parceria com uma grande companhia americana que, no momento, ainda não foi revelada.

Essa colaboração promete não apenas aumentar a produção, mas também otimizar custos e ajudar a coletar dados essenciais para aprimorar a inteligência artificial. Então, o que isso significa na prática? Em breve, veremos robôs mais acessíveis e eficientes por aí!

Novos robôs devem operar em ambientes domésticos e industriais

Os robôs da Figure AI não são novidade apenas na indústria. A empresa já tinha um acordo com a montadora BMW, mas as novidades não param por aí. Agora, eles vão ampliar seu alcance e também se focar em tarefas do dia a dia, como limpar a casa, ajudar em mudanças e até cuidar da saúde.

Recentemente, Adcock compartilhou um vídeo na rede social X, mostrando o modelo mais novo, o Figure 02. Nas imagens, o robô está colocando roupas do cesto na máquina de lavar. Uma demonstração clara do que esses robôs podem fazer para facilitar nossa vida!

Figure AI já está desenvolvendo novo robô

É impressionante saber que, em menos de três anos, a Figure AI já está lançando seu segundo modelo de robô. A sofisticação das máquinas tem rendido ótimos comentários, mostra que a empresa está no caminho certo.

Atualmente, eles estão realizando testes em laboratório com uma nova versão de suas máquinas humanoides. Embora o progresso seja animador, ainda estamos no aguardo de uma data oficial para o lançamento, mas com certeza será algo que vale a pena ficar de olho.