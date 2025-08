Toyota Grand Highlander 2026 traz desempenho e estilo aos EUA

A Toyota acaba de lançar o Grand Highlander 2026, um SUV que promete mais espaço e conforto para até oito pessoas. Esse modelo, que já está no seu terceiro ano de produção, chega com melhorias que vão agradar quem valoriza estilo e tecnologia a bordo. Produzido com todo carinho na fábrica de Princeton, Indiana, ele deve aparecer nas concessionárias no outono de 2025, começando a partir de US$ 41.360 na versão básica.

O Grand Highlander não decepciona quando o assunto é motorização. Você pode escolher entre opções a gasolina, híbrida e o poderoso Hybrid MAX. O motor 2.4 turbo a gasolina entrega 265 cv, enquanto o híbrido 2.5 gera 245 cv. Agora, se você quer realmente potência, o Hybrid MAX vai até 362 cv. E vamos ser sinceros, quem não gosta de um carro que é eficiente no consumo? Os híbridos chegam a até 36 MPG, o que é excelente para quem enfrenta distâncias mais longas.

Com relação à tração, o que não falta é variedade. Dependendo da versão escolhida, você tem tração dianteira ou integral, que garante estabilidade e segurança em qualquer tipo de estrada. Quem dirige muito em estrada sabe como um bom sistema de tração faz diferença, principalmente nos dias de chuvas ou em terrenos mais desafiadores.

Por dentro, o Grand Highlander pensou em tudo para garantir conforto e praticidade. Ele conta com uma terceira fileira que oferece bastante espaço — 84 cm para as pernas, para você se sentir à vontade mesmo em viagens longas. Se precisar de espaço extra, a capacidade de carga pode chegar a incríveis 97,5 pés cúbicos com os bancos rebatidos. Ideal para aquelas viagens em família ou com amigos, não é mesmo?

O interior é chique e bem equipado, com materiais que reduzem os ruídos externos, proporcionando um ambiente tranquilo. Com uma central multimídia de 12,3 polegadas, você controla tudo com facilidade, inclusive o ar-condicionado automático de três zonas. Não dá para esquecer do toque especial que são os bancos de couro ou Ultrasuede® na versão Hybrid MAX — super confortáveis!

Além do conforto, a versatilidade é mais um ponto forte do Grand Highlander. Ele pode acomodar até oito pessoas, ou sete com poltronas estilo capitão — super práticas. E, claro, várias portas USB-C para carregar os gadgets e manter todo mundo conectado durante o trajeto.

Visualmente, o SUV não passa despercebido. Com um design robusto e moderno, a dianteira possui capô e grade trapezoidal, que dão um ar de imponência e elegância. As versões Hybrid Nightshade, com acabamentos em preto, ganham um charme extra com rodas de 20 polegadas. Se você já teve que acessar a terceira fileira de um SUV, entende a importância de portas que abrem em um ângulo generoso para facilitar a entrada.

Em termos de conforto, a versão mais completa chega com tudo: bancos dianteiros que aquecem e ventilam, volante aquecido e um som premium JBL — perfeito para animar suas viagens. A segurança também está garantida com recursos como o Toyota Safety Sense 3.0 e monitoramento de ponto cego, para você ficar tranquilo durante as manobras.

Para os que gostam de se aventurar, o Grand Highlander traz modos de condução que se adaptam ao seu estilo, como Sport, Eco e Normal. Se você está pensando em passeios fora da estrada, algumas versões oferecem o Multi-Terrain Select, que faz ajustes para diferentes tipos de terreno.

No final das contas, essa belezura de SUV combina espaço, tecnologia e um desempenho que dá gosto de dirigir. Com cinco versões — LE, XLE, Hybrid Nightshade, Limited e Platinum — há opções para todos os gostos e estilos. O Grand Highlander 2026 é mais uma demonstração da confiabilidade e inovação da Toyota no mercado.