Chevrolet baixa preço do Spin LTZ em até R$ 14,6 mil para PcD

A Chevrolet Spin LTZ está trazendo novidades empolgantes, especialmente para quem é PcD. Para quem busca um carro novo e ainda tem a chance de contar com isenção de impostos, essa pode ser uma excelente escolha. A Spin é espaçosa, ideal para famílias, e vem recheada de tecnologia.

Essa versão intermediária, a LTZ 7 lugares 1.8 AT, tem preço de tabela de R$ 150.790,00, mas, para os PcD, o valor fica em R$ 136.172,00. Isso significa uma economia de R$ 14.618,00 — um desconto e tanto! Vale sempre checar as concessionárias, como a Jorlan Chevrolet, para ver as variações de preço que podem existir dependendo da região e da cor escolhida.

Entre janeiro e julho de 2025, a Spin se destacou nas vendas, com 12.290 unidades emplacadas. Para se ter uma ideia, esse número coloca a Spin na frente de concorrentes, como o Citroën C3 Aircross, que teve 3.375 vendas. Isso é um sinal de que o modelo tem atraído bastante a atenção do público.

Falando de performance, todas as versões da Spin vêm equipadas com um motor 1.8 flex aspirado. São até 111 cv de potência e 17,7 kgfm de torque, garantindo uma condução suave — especialmente em estradas ou em situações que pedem um pouco mais do motor. Tudo isso coordenado por um câmbio automático de seis marchas, que faz a diferença em congestionamentos e rodovias.

Com um tamanho generoso, medindo 4,42 m de comprimento, 1,73 m de largura e 1,68 m de altura, a Spin é perfeita para quem precisa de espaço. O entre-eixos de 2,62 m também ajuda, garantindo conforto para quem vai na parte de trás. E o porta-malas? Um verdadeiro “caçamba”, com até 756 litros de capacidade quando os bancos estão rebatidos. Isso é muito útil para viagens em família ou quando você precisa transportar muitas coisas.

Segurança e conforto também não foram esquecidos. A versão LTZ tem seis airbags, controles de estabilidade e tração, e ainda conta com um sistema de som com Wi-Fi para até 7 aparelhos conectados. É um bom recurso, especialmente para quem tem crianças a bordo que adoram suas telas.

Além disso, a Spin vem com diversos recursos práticos, como luzes diurnas em LED, ar-condicionado digital e uma câmera de ré para facilitar as manobras em estacionamentos apertados. E para quem precisa de espaço para cadeirinhas infantis, os ganchos ISOFIX e TOP TETHER garantem a fixação correta.

O sistema multimídia MyLink também é um atrativo, com uma tela de 11 polegadas e funcionalidade de espelhamento de celular pelo Android Auto e Apple CarPlay. E o painel digital de 8 polegadas traz um toque moderno e útil.

Em resumo, a Spin LTZ é uma opção que merece ser considerada, não só pelo preço atrativo para PcD, mas também pela lista de recursos e pelo conforto que oferece a todos a bordo.