Preços e detalhes técnicos no Fipe Carros

O Jeep Commander Overland T270 2026 chegou com tudo! Agora, ele é a versão mais completa entre os modelos com motor Flex e está com um preço sugerido de R$ 273.990. Isso é R$ 7 mil a menos do que na linha de 2025. Além disso, o SUV ganhou um visual novo, principalmente na frente, com um para-choque atualizado e uma grade que ajuda a destacar seu estilo.

O motor do Commander permanece o 1.3 turbo flex T270, que entrega até 176 cv e 27,5 kgfm de torque. Para quem precisa de agilidade no dia a dia, a transmissão automática de seis marchas e a tração dianteira ajudam bastante, especialmente em um trânsito mais complicado, onde um câmbio esperto faz a diferença.

De janeiro a julho de 2025, o Jeep Commander vendeu 8.532 unidades. É um número significativo, especialmente se comparar com o Citroën C3 Aircross, que emplacou 3.375, mas ainda fica atrás da Chevrolet Spin, que teve 12.290 unidades, e da Toyota SW4, que vendeu 9.813.

Itens de série do Jeep Commander Overland T270 2026

O Jeep Commander Overland T270 2026 está recheado de itens bacanas. Ele vem com uma câmera 360º, rodas de liga leve de 19” equipadas com pneus 235/50, além de bancos de couro e suede marrom. O banco do passageiro dianteiro tem ajuste elétrico e o teto solar panorâmico dá um charme especial ao interior.

O banco do motorista tem memória, coisa que facilita bastante na hora de trocar de motorista — quem nunca se irritou ao ajustar o banco de novo? Segurança não fica de lado, pois o modelo conta com controle de estabilidade e tração, faróis e lanternas de LED, e até um detector de fadiga.

Outros detalhes incluem freio de estacionamento eletrônico, sete airbags, monitoramento de ponto cego e até carregador de celular por indução. O sistema de som Harman Kardon garante uma experiência sonora de qualidade.

Para quem gosta de tecnologia, o SUV tem acendimento automático dos faróis, alertas de limite de velocidade e manutenção programada, além de um assistente ativo de direção. Isso é muito útil, especialmente em viagens longas onde a atenção pode vacilar.

Ficha técnica do Jeep Commander Overland T270 2026

Na ficha técnica, o que realmente impressiona é o motor 1.3 GSE Turbo, com câmbio automático de seis marchas e tração dianteira. O Commander vai de 0 a 100 km/h em 10,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 198 km/h.

Em termos de consumo, na cidade ele faz 6,9 km/l com etanol e 10 km/l com gasolina, enquanto na estrada chega a 8,3 km/l com etanol e 11,5 km/l com gasolina.

Suas dimensões são bem generosas: 4.764 mm de comprimento, 1.859 mm de largura e 1.682 mm de altura. O entre-eixos é de 2.794 mm, e a altura do solo é de 211 mm, o que pode ser uma vantagem em estradas esburacadas. O tanque de combustível é de 61 litros e o espaço no bagageiro chega a 661 litros, ideal para aquelas viagens em família ou com amigos.

A garantia total é de 60 meses, e a mesma se aplica ao motor e ao câmbio. O Commander Overland T270 2026 realmente oferece um pacote completo para quem ama dirigir com conforto e segurança.