BYD Fang Cheng Bao Tai 7 lança na China com alcance de 1.300 km

A Fang Cheng Bao, a submarca da BYD, está prestes a dar um passo importante no mercado de SUVs. No próximo dia 9 de setembro, a expectativa é que a marca lance o Tai 7, um modelo híbrido que promete entrar de cabeça na briga entre utilitários esportivos de médio e grande porte. Embora a data exata ainda não tenha sido confirmada, a agitação nas concessionárias e entre os fãs da marca já está no ar.

O Tai 7 é o segundo modelo da série Tai, seguindo o SUV elétrico Tai 3. Este novo modelo estreia como o primeiro híbrido da Fang Cheng Bao com design de monobloco. O preço deve ficar entre RMB 250.000 e RMB 300.000, ou seja, algo em torno de R$ 191 mil a R$ 229 mil. Ele vai competir diretamente com o Bao 5, outro SUV da marca, que custa entre RMB 239.800 e RMB 329.800.

O Que Esperar do Tai 7

O destaque do Tai 7 fica por conta do sistema inteligente de direção, conhecido como God’s Eye. Essa tecnologia está disponível em versões que têm ou não LiDAR. Para quem busca uma performance eficiente, há opções com tração em duas rodas e bateria de 26,6 kWh, que garantem uma autonomia de 135 km. Para os mais aventureiros, a versão de longo alcance vem com tração integral e uma bateria maior de 35,6 kWh, atingindo 180 km no ciclo CLTC. Juntando a bateria e o tanque de combustível, você consegue um alcance impressionante que pode passar dos 1.300 km. Imagina fazer uma viagem longa sem se preocupar com o abastecimento…

Com dimensões robustas — 4,99 m de comprimento, 1,99 m de largura e 1,86 m de altura — o Tai 7 se destaca pelo espaço interno, ideal para quem costuma viajar com a família ou amigos. A distância entre-eixos de 2,92 m promete um conforto extra. Apesar de ter começado a produção em 11 de agosto, os primeiros modelos já estão disponíveis em mais de 300 lojas na China desde o dia 1º de setembro.

Crescimento da Fang Cheng Bao

A Fang Cheng Bao, lançada em agosto de 2023, está conquistando espaço no mercado chinês. Com uma linha que já inclui os SUVs off-road Bao 5 e Bao 8, além do compacto Tai 3, agora com o Tai 7, a marca se empenha em diversificar sua oferta. Isso é crucial para atender a diferentes perfis de consumidores, não é mesmo?

E falando em vendas, a marca está em um ótimo momento. Em agosto, a Fang Cheng Bao emplacou 16.265 veículos, uma impressionante alta de 233,57% em relação ao ano passado e um crescimento de 14,7% comparado a julho. O destaque ficou para o Tai 3, que liderou com 9.081 unidades vendidas, seguido do Bao 5 com 5.334 e do Bao 8 com 1.850.

Com tudo isso, o Tai 7 promete agitar ainda mais o mercado. Para quem ama carros, é uma grande notícia ver novas opções surgindo e concorrendo por espaço nas estradas!