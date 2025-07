Globo divulga “A nobreza do amor” como nova novela

A TV Globo anunciou na última semana a sua nova novela das 18h, que vai substituir a série de reprises de “Êta Mundo Bom!” a partir de março de 2026. O título da nova produção será “A Nobreza do Amor”, uma obra escrita por Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer, autores reconhecidos por integrar realismo poético e questões sociais em suas histórias.

A trama começará em um reino fictício africano, em um tempo distante e simbólico, inspirado em fábulas e mitologias. Depois, a narrativa se moverá para o Nordeste brasileiro na década de 1920, onde a maior parte da história se desenvolverá. O objetivo dos autores é criar um enredo que misture fantasia, mitologia africana, romance e a identidade cultural afro-brasileira.

A protagonista da novela será uma mulher negra, reforçando o compromisso da emissora com a representatividade étnico-racial e a valorização da diversidade nas suas produções. A expectativa é que a história traga uma nova perspectiva ao horário das seis, combinando elementos do cordel, que já foram explorados em “Cordel Encantado” (2011), com influências afro-diaspóricas e temas raramente abordados na teledramaturgia.

A atriz Camila Pitanga está entre os nomes cotados para integrar o elenco. Recentemente, ela ganhou destaque ao interpretar a vilã Lola na novela “Beleza Fatal”, da plataforma Max, e também participou de “Dona de Mim”, a atual novela das 19h. A possível inclusão de Camila no projeto reforça a estratégia da Globo de reunir talentos que fizeram sucesso em suas produções, além de destacar intérpretes que tratam de questões sociais e culturais relevantes.

Com “A Nobreza do Amor”, a emissora visa revitalizar a faixa das 18h, conhecida por suas histórias clássicas. A combinação da ambientação africana com os cenários do sertão nordestino dos anos 1920 promete criar uma identidade visual e narrativa rica, unindo a ancestralidade africana à cultura nordestina, algo que promete ser inédito na programação da emissora.