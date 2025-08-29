Chery QQ3 EV relança na China e inicia nova etapa da série QQ

O novo Chery QQ3 chegou para fazer barulho no cenário automotivo! Apresentado no Salão do Automóvel de Chengdu 2025, esse hatch promete reanimar a famosa linha de compactos da marca. O modelo deve desembarcar no mercado ainda este ano e já está de olho em concorrentes como o Geely Geome Xingyuan.

### Design Moderno e Atraente

Quem curte um visual moderno vai se apaixonar pelo QQ3. Com sua carroceria arredondada e faróis ovais, ele se destaca logo de cara. As lanternas traseiras seguem o mesmo estilo, criando uma harmonia no design. Ele mede mais de 4,2 metros de comprimento, o que é ótimo para quem precisa de espaço. E o entre-eixos de 2,7 metros, utilizando a plataforma T12 da Chery, promete conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros.

### Tecnologia a Bordo

Entrar no QQ3 é como entrar em um carro do futuro. O painel é moderníssimo, com um volante de base reta e saídas de ar ovais que dão um toque especial. A grande estrela é a tela flutuante de 15,6 polegadas, que vem com uma resolução 2.5K. E o melhor: é equipada com um chip Qualcomm Snapdragon 8155, oferecendo suporte a comandos de voz com inteligência artificial. Imagina poder pedir para o carro aumentar o volume da música só com a voz!

E não para por aí. O carregamento sem fio de 50 W é um baita diferencial, assim como as atualizações OTA (over the air). As luzes internas com 256 cores permitem personalizar a atmosfera do carro conforme seu humor. Tem também integração com plataformas como CarPlay, HiCar e CarLink.

### Condução Assistida Inteligente

Para quem aprecia tecnologia, o QQ3 conta com o sistema de condução assistida Falcon 500. Isso significa que ele pode ajudar em manobras e até na condução em rodovias, com o suporte ao NOA (Navegação On-Highway) de alta velocidade. Para quem pega a estrada com frequência, esses recursos são uma mão na roda.

### Performance e Conforto

Sob o capô, o carro é equipado com um motor elétrico traseiro de 90 kW, o que equivale a 121 cv. Entretanto, a Chery ainda não divulgou detalhes sobre a bateria e a autonomia do veículo. O interior foi projetado para acomodar até cinco pessoas, garantindo conforto e uma experiência tecnológica agradável para todos.

A história do QQ começou lá em 2003, quando a série já tinha mais de 1 milhão de unidades vendidas até 2011. Mas a linha perdeu força e saiu de circulação em 2014. Agora, com o novo QQ3, a Chery está disposta a repetir esse sucesso e reconquistar seu espaço no mundo dos elétricos compactos.

Com tantas novidades e um design que vai fazer você olhar duas vezes, o QQ3 promete ser uma opção empolgante para os amantes de carros elétricos no Brasil. É um modelo para ficar de olho!