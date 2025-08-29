Notícias

Messi se despede do futebol em partida histórica

Após a vitória do Inter Miami sobre o Orlando City, Lionel Messi foi abordado sobre suas expectativas para o próximo jogo da seleção argentina. O atleta fez uma declaração que acabou preocupando os fãs.

Em 4 de outubro, a Argentina enfrenta a Venezuela nas Eliminatórias Sul-Americanas, em Buenos Aires. Messi, no entanto, revelou que esta pode ser sua última partida oficial pela seleção. “Vai ser especial, porque para mim é o último pelas Eliminatórias. Não sei se depois haverá amistosos ou mais jogos”, comentou o craque, que ainda contou que sua família estará presente para apoiar.

Ele acrescentou: “É por isso que minha família estará comigo, minha esposa, meus filhos, meus pais. Vamos viver assim. Não sei o que acontecerá depois disso, mas essa é a intenção”.

Com 38 anos, Messi não confirmou se jogará na rodada final das Eliminatórias, marcada para o dia 9, contra o Equador. Além disso, ele não se pronunciou sobre sua participação na Copa do Mundo de 2026, embora a seleção já esteja garantida na disputa.

Messi brilha e leva o Inter Miami à Leagues Cup

As declarações de Messi sobre o futuro na seleção surgiram na sequência de uma vitória impressionante do Inter Miami. A equipe garantiu sua classificação para a Leagues Cup com uma performance destacada.

Dentre os três gols do time, dois foram marcados por Messi. O terceiro teve a assinatura do venezuelano Telasco Segovia, que anotou durante os acréscimos com uma assistência de Luis Suárez. O único gol do Orlando City saiu dos pés do croata Marco Pasalic, logo antes do intervalo, mas no segundo tempo, o Inter Miami se recuperou com domínio.

O próximo desafio do time será contra o Seattle Sounders, que recentemente venceu o Los Angeles Galaxy por 2 a 0. Se o Inter Miami conquistar mais uma vitória, será a segunda vez que Messi erguerá a taça pelo clube.

