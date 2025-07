Chery iCAR V27 será apresentado em Dubai como SUV elétrico

A Chery finalmente revelou as primeiras imagens do iCAR V27, um SUV médio-grande da linha iCAR, que promete balançar o mercado. A grande estreia vai rolar no dia 1º de agosto, em Dubai, e está todo mundo curioso para ver como a marca vai encarar um mundo mais aventureiro com esse modelo.

Esse carro promete muito! Ele deve chegar às lojas em 2025 e vai trazer um sistema bem interessante que combina um motor 1.5 turbo a combustão com motores elétricos. E tem mais: vai ter versões com tração traseira e integral. A mais poderosa vai entregar até 449 cv. Para quem se preocupa com a autonomia, no modo totalmente elétrico, o SUV pode chegar a cerca de 200 km, segundo o ciclo chinês CLTC.

As fotos oficiais mostram um design bem marcante, com linhas retas e angulosas, que dão ao V27 um visual robusto. Os faróis retangulares, com luzes diurnas em LED, se destacam na frente junto a uma grade bem estilosa e um para-choque que parece encarar qualquer desafio, ideal para quem gosta de off-road. Quem já pegou uma estrada de terra sabe que um carro com esse perfil é um ótimo companheiro.

Ao olhar de lado, você nota os arcos de roda largos e as rodas de cinco raios. Tudo isso transmite uma sensação de força e resistência. E com esse estilo mais quadrado, talvez haja espaço de sobra no interior, com a possibilidade de até três fileiras de assentos. Nesse segmento, alguns concorrentes como o BYD Yuan Up também estão oferecendo boas opções.

Na parte de trás, o design segue firme. O estepe está pendurado na porta, com uma luz de freio embutida, e as lanternas duplas também têm um formato retangular, o que combina com a robustez do modelo. A abertura lateral do porta-malas é outro detalhe prático que facilita a vida na hora de carregar.

O iCAR V27 deve custar entre 200 mil e 250 mil yuans, o que dá algo em torno de 28 a 35 mil dólares. A ideia aqui é bem clara: criar um SUV elétrico que atrai os amantes de aventuras, sem abrir mão do estilo e do desempenho. E, claro, com a popularidade crescente de modelos elétricos como o Deepal S05, a expectativa só aumenta.