BYD atinge 13 milhões de veículos de nova energia produzidos

A BYD acaba de alcançar um incrível marco na sua trajetória: 13 milhões de veículos de nova energia produzidos. E o grande destaque dessa conquista é o Yangwang U7, um sedã de alto desempenho que vem charme e inovação. Impressionante, não? Esse resultado chegou rapidinho, só oito meses após a marca de 10 milhões, lá em novembro de 2024.

O U7 é mesmo um show à parte. Ele oferece duas opções de motorização: uma totalmente elétrica, que entrega nada menos que 1.287 cv e pode rodar até 720 km com uma carga, e a outra é uma versão híbrida plug-in. Essa versão combina a força do motor elétrico com um motor 2.0 turbo, garantindo um alcance total de mais de 1.000 km. Quem faz longas viagens costuma valorizar essa autonomia, não é mesmo?

### Um Sedã Repleto de Tecnologia

Esse sedã de luxo não decepciona quando se trata de tecnologia. Ele vem equipado com suspensões ativas Disus-Z e tração que utiliza quatro motores independentes, que garantem uma experiência de direção imbatível. E a direção nas rodas traseiras? Isso permite um raio de giro de só 4,85 metros, o que ajuda muito em manobras apertadas no trânsito. Para quem já pegou uma vaga difícil, isso é música para os ouvidos!

Dentro da cabine, o U7 impressiona ainda mais com uma estética sofisticada, três telas (sendo uma delas um painel 3D com resolução 4K) e comandos por voz com leitura labial. É como ter um assistente pessoal de alta tecnologia no volante. E quem não adoraria um interior com bancos de couro Nappa com massagem e geladeiras duplas? Um verdadeiro sonho de conforto!

### Aerodinâmica e Design

Um ponto que merece destaque é a eficiência aerodinâmica do U7, que tem um coeficiente de arrasto de apenas 0,195 Cd. Isso resulta em um visual arrojado: teto em estilo cupê, maçanetas embutidas e até spoiler traseiro ativo. Isso não só melhora a estética, mas também a performance, já que veículos mais aerodinâmicos geralmente apresentam menor resistência ao ar.

Na China, o U7 tem preços que vão de 628 mil yuan (cerca de R$ 480 mil) para a versão de cinco lugares até 708 mil yuan (R$ 540 mil) para a versão de quatro assentos, que é voltada para quem busca ainda mais conforto.

### A Evolução da BYD

Só para contextualizar, a BYD começou sua jornada em maio de 2021, quando fez seu primeiro milhão de NEVs, se tornando a primeira montadora chinesa a alcançar esse número. A partir de 2022, a empresa decidiu deixar os veículos 100% movidos a combustão de lado e focou em híbridos e elétricos.

E só em agosto de 2023, eles já haviam celebrado a produção de 5 milhões de unidades com o SUV N7 da Denza. O marco de 10 milhões veio logo depois, em novembro de 2024, com o sedã Z9, também da Denza. Curioso como a indústria automotiva está mudando, não é?

Fundada em 1995, a BYD era bem pequena, com apenas 20 funcionários. Hoje, já são quase um milhão, e a marca se tornou uma gigante global, liderando o setor de eletrificação automotiva. Ah, e vale mencionar que a BYD enfrenta algumas dificuldades por aqui no Brasil, como a proibição de comercializar veículos 4G devido a uma decisão judicial.

O mundo automotivo está em constante evolução, e a BYD com certeza é uma marca que promete continuar surpreendendo a todos nós!